Se strange clestele geopolitic

9 decembrie a.c.

Dorin Popescu este presedinte al Asociatiei Casa Marii Negre / Black Sea House - Constanta, singurul think-tank geopolitic din Dobrogea si singurul din Romania destinat geopoliticii spatiului extins al Marii Negre, si coordonator al filialei ICDE Constanta. Este analist politic, expert in geopolitica, fost diplomat, publicist, cadru universitar si doctor in Filologie.

Odata cu inscaunarea guvernului pro-rus de consilieri personali ai presedintelui Dodon si cu alegerea primarului socialist Ion Ceban la Chisinau,, deasupra careia flutura biruitor steagul Kremlinului.In antecamerele Kremlinului se scriu din nou scenarii sipentru dezvoltarile noi gubernii, pe care socialistii de la Chisinau se grabesc sa le ridice voios prin dese voiajuri de fidelitate la Moscova.Este adevarat ca ruleta care a adus la putere acolo o noua clasa de nomenklaturisti loialisiMoscovei poate comuta rapid raporturile de putere in directia schimbarii majoritatii politice in Parlament si Guvern, insa efectele geopolitice vor fi in acest caz minuscule -, pas cu pas, peste Prut se va fi asternut deja celebra(cortina geopolitica) de dupa care ocheanele Europei vor privi neputincios rasariturile siale frontierei de vest a imperiului rus.(cu o singura si notabila exceptie, care da chiar numele ei)Maia Sandu pare a-si fi epuizat resursa politica, trebuie sa se reinventeze pe un urias palier de asteptari sociale, politice, economice, identitare, geopolitice, de la cele pro-romanesti si pro-europene la cele autohtoniste (acaparate, astazi, de adversarii sai politici din Partidul Democrat, demonizat indelung in campaniile - igienice dar neproductive - de "dezoligarhizare")., ale carui solutii pentru Moldova, coroborate cu tezele "valoroase" de la Moscova si Washington, au impins Chisinaul spre haos., timp in care motoarele geopolitice rusesti se vor tura la maximum, spre a asigura permanentizarea lui Dodon la putere, in jiltul tricolor (alb-albastru-rosu).In mod evident,, de unde se asteapta de trei decenii o solutie coerenta, sistemica, credibila si eficienta pentru viitorul Republicii Moldova.Geopolitic,se manifesta astfel: Uniunea Europeana se preface grijulie fata de viitorul european al Republicii Moldova, la supravietuirea pur retorica/teoretica a caruia contribuie conjunctural cu fonduri dedicate si foi de parcurs ipocrite, in timp ce Moscova tace, face si desface toate politicile, de la presa de pe taraba la solutiile pentru Transnistria si Gagauzia.In timp ce- care va fi livrat in saloanele Europei drept "plan de solutionare a conflictului moldo-transnistrean si de pacificare a regiunii",(Franta, Germania, Federatia Rusa, Ucraina) de la Paris ().Partile au pregatit deja un document misterios, agreat la varf (Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, Angela Merkel), pe care il vor adopta in marja reuniunii de la Paris - ocare va fi botezata cu accent parizian. Cel mai probabil,. Indiferent de prevederile acestui acord (care, din ratiuni consensuale, va implica cedari si compromisuri considerabile ale presedintelui Zelenski) - "formula Stenmeier", "acordul Minsk Plus", "pacea de la Paris" etc., acesta va genera fara indoiala proteste de amploare in marile orase ale Ucrainei, sub sloganul "Nu capitularii!".- si nici in egalitatea de compromis pe care i-o cere, cu voce slaba si izolata, Kievul. Se poate anticipa ca pretul pe care il va plati Ucraina pentru o iluzorie pace in Donbas va fi din nou prea mare. Conspirationistii vor pune din nou la indoiala, iar Zelenski poate iesidin pacea de la Paris, unde-ul este - poate - parizian, dar muzica - ruseasca., iar "noua Europa" va vorbi franceza si germana din Madeira pana la Prut, rusa intre Prut si Urali si chineza in "Extremul Orient" european., care au gustat amar beneficiile in soia si libertate in dungi ale Sovietelor pana acum trei decenii. Acest miraj poate produce inca permutari, cutremure chiar, cel putin la Kiev, Chisinau si Tbilisi, uncare merita sa aiba o voce mai puternica si aliati mai loiali in marile capitale europene.Sigur ca, iar reformele sistemice despre care tot vorbesc, ipocrit, falsele elite pro-europene de la Kiev, Chisinau si Tbilisi trebuie sa faca pasul decisiv de lala executie. In absenta acestor reforme, aspiratiile europene vor crea perceptia unor etaje superioare construite fara fundatii.. Turcia pregateste noi actiuni unilaterale in diferite teatre de operatiuni, de la frontul din Siria la negocierile cu Bruxellesul; bateriile rusesti anti-racheta S-400 vor pazi la Ankara noua ordine regionala; Bulgaria si Serbia isi reinnoiesc periodic angajamentele de iubire si credinta fata de centrul lumii slave; Serbia viseaza libertati europene pe piete de marfuri controlate de Moscova; Ungaria isi continua netulburata marsul triumfal si languros sprepostmodern de sorginte rusa; "noua Europa" isi pregateste clivaje cronice intre motorul franco-german si "estul rebel"; odata cu Summitul NATO de la Londra (3-4 decembrie a.c.), teza "autonomiei strategice" a Uniunii Europene (care submineaza fundatiile Aliantei) va intra in viteza a doua, iar coeziunea transatlantica, exprimata metaforic si militar prin NATO, traieste dramatic proba perceptiva a "comei cerebrale" induse de cei care nu vor sa mai creada in ea.: in 2020 va fi devenit clar scenariul ruso-europeano-american privind transformarea vecinatatii estice a Europei in; va fi implementata solutia consensuala a "pacii de la Paris" in Donbas; va fi reales la Chisinau omul plenar al Moscovei; va fi activat sistemul rusesc anti-racheta din Turcia; se va incheia - cel mai probabil - mandatul cancelarului german Angela Merkel; se va produce Brexitul; NATO si UE isi vor consuma noi resurse geopolitice in divorturi si batalii interne cu mize antagoniste pe termen lung; avansul geopolitic rusesc va continua spre vest, iar America va deveni tot mai ocupata cu agenda interna pre-electorala,, insa tot mai singura in Europa, tot mai departe de ea.Pe culoarul de iesire pazit de omuletii verzi vom putea pastra macar pasaportul fara vize spre- aceleasi pe care le visau romanii exact in urma cu treizeci de ani? Sau- fara libertate, dar cu soia si nechezol?