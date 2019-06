Seful PPE sustine acordul de dezoligarhizare de la Chisinau, unde Maia Sandu si Andrei Nastase s-au aliat cu socialistii lui Dodon

Ziare.

Ca urmare a deciziei blocului ACUM de a-si asuma responsabilitatea guvernarii in acest context politic complicat, presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a transmisun punct de vedere."As dori sa felicit cu tarie decizia de astazi a blocului ACUM, a doamnei Maia Sandu de la PAS si a domnului Andrei Nastase de la PPDA, pentru stabilirea un acord de guvernare cu PSRM, in scopul de a elibera Republica Moldova de Plahotniuc si de controlul sau oligarhic.Sunt constient de faptul ca a fost una dintre cele mai dificile decizii ale carierei lor politice si din istoria partidelor lor. Riscurile si divergentele politice dintre ACUM si PSRM sunt intr-adevar enorme, dar riscul de a permite lui Plahotniuc sa controleze si sa distruga in continuare Moldova este chiar mai mare.In politica, uneori trebuie sa alegem cel mai mic dintre cele doua rele. De aceea, sunt impresionat de curajul Maiei Sandu si al lui Andrei Nastase de a-si asuma mari riscuri prin aceasta colaborare, in scopul de a-si salva poporul si tara.Aceasta decizie arata maturitatea politica, patriotismul si curajul de a pune interesele tuturor moldovenilor deasupra politicii de partid.Ma astept ca PSRM sa isi onoreze angajamentul facut in fata tuturor moldovenilor, votand in favoarea pachetului legislativ anti-oligarhic si pentru alegerea unui guvern condus de ACUM. Daca nu-si va respecta acest cuvant, PSRM va fi singurul responsabil pentru pastrarea regimului lui Plahotniuc, pentru erodarea institutiilor democratice si pentru prabusirea Republicii Moldova.PPE este pe deplin constient de presiunea enorma pe care Plahotniuc o exercita asupra tuturor partilor, pentru a face ca aceasta colaborare sa esueze.Vom condamna cu fermitate orice provocari sau tulburari organizate".Blocul politic ACUM, format din fortele proeuropene de opozitie, PAS (Maia Sandu) si PPDA (Andrei Nastase), a luat o decizie care a starnit la Chisinau si controverse, si chiar acuzatii de tradare: aceea de a o sprijini pe socialista Zinaida Greceanii la functia de presedinte al Parlamentului, daca PSRM va semna un angajament public in care isi asuma indeplinirea unui sir de conditii, denumite generic un pachet de deoligarhizare a tarii.Printre acestea, se numara adoptarea declaratiei Parlamentului cu privire la caracterul capturat al institutiilor statului, anchetarea operatiunilor de spalare a banilor, precum si adoptarea Legii Magnitsky.