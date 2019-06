Siegfried Muresan, in misiune oficiala: Vom ajuta Moldova cu tot ce putem

Ziare.

com

"Va anunt ca astazi plec la Chisinau, ca parte a unei misiuni oficiale a Parlamentului European. Maine vom avea intalniri cu: prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu; cu viceprim-ministrul, Andrei Nastase; cu ministrul Afacerilor Externe, Nicolae Popescu si cu alti oameni politici.Mergem sa evaluam situatia dupa preluarea atributiilor de catre noul guvern.Vom ajuta Republica Moldova cu tot ce putem in aceste vremuri foarte importante", scrie pe Facebook Siegfried Muresan Amintim ca Guvernul Maia Sandu a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o in functia de premier.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie. Ulterior, Pavel Filip a renuntat la putere, iar CC si-a anulat propriile decizii.