Socialistii moldoveni sunt acuzati ca promoveaza ura pe criterii etnice in programul electoral

Astfel, liberalii sustin ca socialistii promoveaza, prin programul lor electoral, ura in societate pe criterii etnice, atenteaza la libertatea de constiinta, la vointa politica a cetatenilor si militeaza impotriva pluralismului politic, subminand astfel drepturile garantate de Constitutia Republicii Moldova.Potrivit contestatiei depuse, Partidul Liberal a lansat aceste acuzatii la adresa PSRM dupa ce a analizat materialele cu caracter de agitatie electorala ale acestui partid, in care se vorbeste despre interzicerea partidelor care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania si despre interzicerea Istoriei Romanilor in scoli.PSRM nu a comentat, deocamdata, acuzatiile Partidului Liberal.Vineri, 25 ianuarie, a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie din Republica Moldova. In total 15 formatiuni politice ar urma sa figureze pe buletinele de vot.