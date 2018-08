Eugen Tomac este un politician, istoric si jurnalist roman, deputat in Parlamentul Romaniei din anul 2012 si presedinte al partidului Miscarea Populara.

Anul Centenar se scurge, iar ce va ramane in urma este, probabil, dansul de duminica al unui manelist aflat vremelnic in fruntea Parlamentului si al Guvernului Romaniei!Atat a putut oferi un om pentru o tara pe care o tine captiva de aproape doi ani cu scenarii prost scrise de niste regizori care isi bat joc si de el, si de noi.Dincolo de acest scancet al unor politicieni lipsiti de scrupule, se intampla lucruri mult mai grave.In mod simbolic, in anul in care trebuia sa sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire de la Tisa pana la Nistru, stapanii teritoriului romanesc dintre Prut si Nistru vor sa ne reaminteasca faptul ca acest tinut locuit de romani este in continuare sub influenta Federatiei Ruse.In mod admirabil, un grup de tineri inimosi au organziat, timp de doua luni, un mars simbolic al Unirii pe traseul Alba-Iulia - Chisinau.Aproape 100 de persoane care promoveaza Unirea R. Moldova cu Romania au plecat din Ardeal spre Basarabia. Dupa doua luni de batut la pas tara, ajunsi pe malul Prutului, s-au izbit de autoritatea nemiloasa a vamesilor moldoveni , care au grija de "talpa lui Stalin", cel care a rupt acest teritoriu al Romaniei si l-a anexat la URSS in 1940.Nimic neobisnuit, au existat si alte asemenea excese de slugarnicie fata de Moscova din partea autoritatilor de la Chisinau. Insusi ambasadorul Romaniei a fost expulzat acum ceva timp. Insa decizia de a nu permite unor tineri sa treaca Prutul doar pentru ca promoveaza Unirea este de-a dreptul halucinanta.Acest gest are o miza precisa si el nu vizeaza Bucurestiul sau R. Moldova. Este un mesaj direct si clar asumat transmis Moscovei, care trebuie sa stie ca la Chisinau, apropierea de Romania nu figureaza pe agenda.Pacat ca decidentii de la Bucuresti, in loc sa actioneze inteligent intr-un an atat de important, se prefac ca nu inteleg ce se intampla la Chisinau si lasa Rusia sa isi urmareasca nestingherita agenda pe un teritoriu romanesc unde si-a infipt Stalin talpa.