Tensiunea creste in R. Moldova: "Guvernarea a vrut ca astazi la Chisinau sa se verse sange"

Ospat cu frigarui si hrisca in fata Guvernului

Sange nu a curs. Sor "a pravalit" misiunea

Guvernarea a vrut ca astazi la Chisinau sa se verse sange. Guvernarea a vrut sa puna cetatenii sa se bata intre ei

Ziare.

com

Cu cateva ore inainte sa inceapa marele protest al opozitiei pro-europene, anuntat inca acum doua luni, Piata in care Moldova si-a proclamat independenta la 27 august 1991 a fost ocupata de niste indivizi care au adus in fata Guvernului gratare pe roti, lemne, lazi cu paine, carne si hrisca in cazane. Pur si simplu, primarul de Orhei (condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare, dar lasat in functie) a hotarat sa le organizeze sustinatorilor sai un pranz.Si nu oriunde, ci in fata Guvernului. Si i s-a permis. Mai mult, a fost pazit de politie, iar dupa discursul rostit "la frigarui" a fost escortat la masina, de catre politie si bodyguarzi, prin spatele Guvernului. Motivul intrunirii nu a fost clar.Sor a ocupat o scena instalata de activista civica Maia Laguta si Aurel Bucureanu. Desi cei doi au cerut autorizatie pentru un protest impotriva scumpirii carburantilor, despre carburanti de pe scena lor nu s-a spus nici un cuvant.La mitingul in sustinerea lui Ilan Sor au participat si doi reprezentanti europeni: Barbara Kappel, membra a partidului populist de dreapta FPO din Austria, europarlamentara, membra a Grupului Europa Natiunilor si a Libertatii, si Richard Milsom, directorul executiv al Aliantei Conservatorilor si Reformistilor Europeni. Acestia au vorbit in limba engleza, au avut niste mesaje pro-Sor, dar relativ cumpanite.Traducerea a fost asigurata de vicepresedinta "Partidului Sor", Marina Tauber, care a interpretat mesajele, mentionand bunaoara ca cei doi straini ar fi spus ca "nu doar Maia Sandu reprezinta Europa", ci si "partidul Sor". Asta in timp ce Barbara Kappel a spus, de fapt ca "nu trebuie sa fiti alaturi de cei care discrediteaza tara voastra in Europa. Nici un partid nu detine monopolul de a reprezenta Europa in Moldova".Sustinatorii lui Sor au mancat hrisca, au dansat si au primit pachete cu conserve de carne si paine in timp ce liderii "Partidului Sor" incitau, de pe scena, protestatarii veniti la indemnul PAS, PPDA si PLDM. Tentativele oamenilor de a intra peste ei au reusit sa fie zadarnicite de carabinieri si de catre liderii partidelor pro-europene, care le-au temperat furia retragandu-se in preajma monumentului domnitorului Stefan cel Mare.Dupa ce s-au distrat sfidator in spatele cordoanelor de politie, aratand gesturi obscene protestatarilor veniti la Adunarea Generala a Cetatenilor, sustinatorii lui Sor au plecat, lasand in urma mormane de gunoi.De partea cealalta, manifestantii pro-europeni au scandat: "Sor, la puscarie!", "Jos mafia!"..., apoi au pornit intr-un mars pe la institutiile publice considerate a fi capturate de catre Vlad Plahotniuc, liderul PDM. Protestul nu s-a incheiat. El va dura toata noaptea, iar luni, manifestantii vor sarbatori Ziua Independentei RepubliciiAnalistii politici de la Chisinau sustin ca, de fapt, Ilan Sor a organizat contra-protestul in colaborare tacita cu guvernarea PD care-i asigura libertatea, chiar daca a fost oficial condamnat.", a comentat istoricul Octavian Tacu. Exponentii guvernarii inca nu au comentat aceasta supozitie.In timpul manifestatiei de duminica, doi jurnalisti de la Radio Europa Libera au fost agresati de sustinatorii si bodyguarzii lui Ilan Sor. Presa controlata de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a reflectat in detaliu discursul lui Sor si manifestatia organizata de acesta, ironizand pe seama stapanirii si cumpatului de care au dat dovada liderii partidelor pro-europene.Anterior, intr-un filmulet postat pe Facebook, Sor declara, tinand o curea in mana, ca-i va pedepsi pe jurnalistii "care scriu scarbosenii despre el".Pe 21 iunie 2017, Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in penitenciar de tip semi-inchis, insa a fost eliberat ulterior inclusiv din arest la domiciliu. El va ramane in libertate pana la pronuntarea sentintei, examinarea dosarului fiind stramutata de la o Curte de Apel la alta, iar sedintele permanent amanate din motive ridicole.Procurorii spun ca Ilan Sor ar fi obtinut din "Banca de Economii" 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat, dar numele sau apare de cateva sute de ori in cele doua rapoarte ale detectivilor americani de la "Kroll", vizand frauda bancara de 1 miliard de dolari din 2014, prin intermediul a trei banci moldovenesti.