Moldova: Dodon nu vrea sa dizolve Parlamentul, desi il obliga Curtea Constitutionala. Deputatii se reunesc in mod extraordinar

O noua hotarare CCM

Ziare.

com

"Conform Constitutiei, presedintele poate dizolva Parlamentul doar dupa consultarea fractiunilor. Nicio lege nu ma obliga sa dizolv azi Parlamentul. Nu voi semna azi decretul.In functie de situatie, luni voi invita pentru consultari fractiunile, asa cum prevede Constitutia. Stiu ca este decizia CCM care obliga presedintele sa dizolve Legislativul. Partidele pot sa mai negocieze, poate azi vor gasi compromis", a declarat Dodon, citat de Deschide.md Apoi, vicepresedintele Partidului Democrat, Andrian Candu, a facut publica lista de cerinte pe care Dodon a transmis-o PDM. Dupa ce a citit cerintele, Candu a declarat ca PDM cere demisia presedintelui Igor Dodon si il acuza de tradare de tara.Iata lista de cerinte a lui Dodon: "Pastrarea statutului neutralitatii R. Moldova;Acordarea unui statut special regiunii transnitrene sub forma federativa, adica federalziarea R. Moldova;Interzicerea tuturor miscarilor unioniste;Discutii in formatul UE si Federatia Rusa despre dezvoltarea realtiilor economice, adica discutii pe revizuirea Acordului de Asociere cu UE;Dodon si socialistii solicitau schimbarea Constitutiei R. Moldova...".Conform unei decizii a Curtii Constitutionale, vineri, 7 iunie, a fost ultima zi in care putea fi format un Parlament functional, altfel presedintele era obligat ca pe 8 iunie sa-l dizolve. Sambata, dupa ce deputatii Blocului ACUM si ai Partidului Socialistilor din Moldova au anuntat convocarea Parlamentului, Curtea Constitutionala a mai emis inca o hotarare prin care sustine ca Parlamentul care urmeaza a fi dizolvat in temeiul art. 85 din Constitutie nu are statut si competente identice cu Parlamentul al carui mandat a expirat, vineri, in conformitate cu prevederile art.63 din Constitutie."La aparitia circumstantelor de dizolvare a Parlamentului in conditiile art.85 alin. (1) din Constitutie, presedintele tarii este obligat, neintarziat, sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru constatarea circumstantelor de dizolvare, cu emiterea ulterioara a decretului de dizolvare a Parlamentului si stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate.4. Orice actiune si/sau act legislativ care are drept scop desfasurarea activitatii Parlamentului dupa aparitia circumstantelor de dizolvare obligatorie constituie o incalcare grava a prevederilor constitutionale si sunt nule ab initio.Prezenta hotarare este definitiva, nu poate fi supusa niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii si se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova", se arata in decizia Curtii, citata de Unimedia