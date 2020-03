Trei persoane retinute in "jaful secolului" de la Banca Nationala din Republica Moldova

Ziare.

Acestia sunt un actual si un fost viceguvernator, precum si un sef de directie de la BNM, banuiti de participare la escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de grave, se mentioneaza intr-un comunicat al procuraturii.Tot in cadrul acestei cauze penale, fostul guvernator al BNM, Dorin Dragutanu, a fost pus sub acuzare, urmand sa fie solutionata problema aplicarii masurii preventive.Potrivit portalului Agora.md si agentiei de presa Reuters, procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a declarat anterior ca si-a dat acceptul pentru retinerea si audierea a patru persoane din conducerea Bancii Nationale a Moldovei, unde joi dimineata au avut loc perchezitii. Este vorba de fostul guvernator BNM, Dorin Dragutan, ex-viceguvernatoarea Emma Tabarta si actualii viceguvernatori ai BNM, Aureliu Cincilei si Ion Sturzu.'Azi dimineata mi-am dat acceptul pentru retinerea si pentru audierea acestor persoane. Aceste actiuni sunt pregatite de mult timp', a declarat procurorul general.'Noi suntem siguri ca BNM e institutia care a fost nemijlocit implicata in faradelegile ce tin de furtul miliardului. Despre alte persoane astazi, deocamdata, nu s-a vorbit si nu am pregatit nicio actiune', sustine Stoianoglo, citat de portalul Agora.md.BNM a spus ca a cooperat cu organele de ancheta 'pe tot parcursul anilor' dupa frauda bancara in dosarele si anchetele intentate care vizeaza sectorul bancar. Totodata BNM afirma ca spera la o ancheta 'profesionista si obiectiva', potrivit portalului Deschide.md.In 2017, omul de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani ani inchisoare pentru spalare de bani si frauda legata de acest caz. Cu un inainte fusese condamnat in acelasi dosar la noua ani de inchisoare fostul premier Vlad Filat, eliberat conditionat anul trecut, dupa patru ani de detentie.Frauda de 1 miliard (13% din PIB-ul Republicii Moldova) a scos oamenii in strada, Fondul Monetar International (FMI) si Uniunea Europeana (UE) si-au inghetat ajutorul, iar leul (moldovenesc) s-a depreciat, in timp ce inflatia a explodat. Disparitia acestor fonduri de la trei banci - Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank- au aruncat republica intr-o puternica criza economica si sociala.