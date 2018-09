Un deputat roman a fost agresat de jandarmii moldoveni in drum spre Marsul Centenarului din Chisinau (Galerie foto&Video)

Ziare.

Dupa ce autocarele au fost trase pe dreapta, manifestantii au coborat si au incercat sa vorbeasca cu fortele de ordine. A fost momentul in care, sustin mai multi protestatari citati de Unimedia, jandarmii au reactionat violent, potrivit Libertatea.ro. Deputatul PMP Constantin Codreanu, care se afla printre manifestanti, a postat pe Facebook un material video in care sustine ca a fost agresat.Iata si un mesaj postat de presedintele PMP, Eugen Tomac, pe Facebook : "La Chisinau, provocarile se tin lant. Sunt profund socat de tratamentul inuman la care este supus un demnitar al statului roman. Fortele speciale ale R. Moldova l-au agresat cu o brutalitate inimaginabila pe colegul deputat Constatin Codreanu. Cer urgent Ministrului de Externe sa intervina, sa fie convocat de urgenta Ambasadorul R. Moldova pentru a solicita explicatii din partea autoritatilor de peste Prut".In replica, fortele moldovene de ordine au anuntat ca manifestantii sunt vinovati pentru incident si ca vor fi sanctionati din cauza ca au blocat traficul pe soseaua Chisinau-Leuseni.Cand au auzit despre cele intamplate, participantii la Marsul Centenarului, aflati deja in Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului, au declarat ca nu vor pleca pana cand unionistii opriti de fortele de ordine nu li se vor alatura, potrivit B1 Tv. G.K.