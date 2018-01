Un drapel tricolor a legat cele doua maluri ale Prutului. S-a marcat astfel intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri

Ziare.

Cateva sute de oameni au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica Moldova , in dreptul localitatii Falciu din judetul Vaslui, potrivit Platformei Unioniste Actiunea 2012.Alianta pentru Centenar, care reuneste peste 130 de asociatii civice sub mesajul unionist "Basarabia e Romania", a organizat duminica, impreuna cu Primaria comunei Falciu, primul eveniment din seria de actiuni care vor sarbatori implinirea unui secol de la Unire.Tricolorul romanesc a fost intins peste raul Prut, pe podul feroviar in prezent dezafectat care facea legatura intre localitatea vasluiana Falciu si orasul Cantemir din Republica Moldova."Desfasurarea tricolorului peste Prut va fi urmata de alte evenimente prin care vom atrage atentia asupra necesitatii reintregirii tarii prin unirea Romaniei cu Republica Moldova. Solicitam autoritatilor centrale si judetene refacerea podului de la Falciu atat de necesar economiei locale. Vrem sa trecem Prutul si ca sa ne plangem ostasii cazuti la Tiganca", a declarat George Simion, presedintele Actiunii 2012, organizatie membra a Aliantei pentru Centenar.Manifestantii vor sarbatori Revelionul 2018 la Casa de Cultura din Falciu, unde vor avea loc un spectacol de artificii in aer liber, recitaluri folclorice si o masa traditionala.