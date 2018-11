Un parlamentar moldovean a blocat un pasager care voia sa deschida usa avionului la peste 10.000 de metri

Ziare.

Incidentul de securitate ar fi avut loc, joi, la bordul unui avion al companiei Air Moldova care zbura de la Moscova la Chisinau. Un pasager a incercat sa deschida o usa exterioara, in timp ce avionul se afla la altitudinea de 10.000 de metri.La bordul aeronavei se aflau inclusiv. Ei au facut parte din delegatia presedintelui moldovean, Igor Dodon, in timpul vizitei acestuia la Moscova, informeaza publicatia Argumente si Fapte Moldova (Argumenty i Fakty Moldova) si agentia Tass."Ne aflam la altitudinea de croaziera de 10.000 de metri, iar o insotitoare de bord a venit la mine si mi-a cerut ajutorul. Mi-a spus ca un pasager vrea sa deschida usa avionului si sa sara. M-am dus dupa insotitoarea de bord, l-am impins pe individ de la usa si am incercat sa il calmez fara a provoca panica la bord", a declarat deputatul socialist Grigore Novak.Raisa Novischi, purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera din Republica Moldova, a confirmat, pentru Unimedia.info, producerea incidentului, precizand ca