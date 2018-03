"Unionismul trece, Patria ramane", le transmite Igor Dodon celor care au semnat Declaratiile de Unire cu Romania

Ziare.

com

In contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire cu Romania a ajuns la 106 la sfarsitul saptamanii trecute, printre acestea numarandu-se si satul sau natal Sadova, Igor Dodon a decis sa ia atitudine si sa combata unionismul, relateaza portalul Deschide.md.Pe unul din panourile postate pe pagina sa de Facebook se poate citi "Unionismul trece, Patria ramane. (Republica) Moldova are viitor!", sub care presedintele si-a pus numele.In postarea de pe Facebook, Igor Dodon leaga amplificarea miscarii unioniste de anul Centenarului. "In acest an este ceasul de varf al unionistilor.. Au devenit foarte perfizi si agresivi si, din pacate, multa lume a cazut prada acestei isterii. Si multe", scrie Dodon.Saptamana trecuta, presedintele moldovean a convocat Consiliul Suprem de Securitate, care a condamnat Declaratiile de Unire cu Romania. Mai mult, el a anuntat ca pregateste un proiect de modificare a legislatiei prin care sa fie introdusa raspunderea penala pentru "actiunile de destabilizare a Republicii Moldova". Proiectul semnarii unui astfel de document a fost initiat de Platforma Civica Actiunea 2012, care se asteapta ca, in acest an, al Centenarului Marii Uniri, in jur de 100 de localitati din Republica Moldova sa adopte o astfel de decizie, fie ea si simbolica.Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, in 10 martie, referindu-se la declaratiile de unificare intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari , ca acestea sunt "expresia unei dorinte" a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica, nu afecteaza relatiile Romaniei cu Republica Moldova.