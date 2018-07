Viceprimarul Chisinaului s-a numit singur primar interimar

Ziare.

com

Informatia a fost facuta publica in sedinta de marti a Consiliului Municipal Chisinau de catre Ion Cebanu (Partidul Liberal), care a si solicitat consilierilor sa examineze legalitatea acestei dispozitii."Suntem in premiera cand avem un primar interimar numit de el insusi. Iata dispozitia, unde scrie 'imi asum asigurarea functiei de primar interimar'. Lucrurile devin din ridicol in grav", a afirmat Cebanu, citat de Agora.md Valeriu Bogdan, seful Directiei Asistenta Juridica, sustine ca dispozitia este legala. Presedintele fractiunii PSRM (Partidul Social din Republica Moldova), Ion Ceban, i-a solicitat lui Codreanu sa anuleze dispozitia, argumentand ca este una din putinele dati cand da dreptate fractiunii PL.In acest context, amintim ca, la 29 iunie, Comisia Electorala Centrala (CEC) a decis ca urmatoare alegeri pentru functia de primar al Chisinaului sa aiba loc in 2019 , dupa ce Judecatoria Chisinau a invalidat alegerile din acest an, castigate de pro-europeanul Andrei Nastase.Justitia din Republica Moldova a invalidat alegerile municipale din Chisinau, motivand ca invingatorul scrutinului, Andrei Nastase, unul dintre liderii opozitiei proeuropene, precum si contracandidatul sau din turul doi, socialistul Ion Ceban, ar fi facut campanie electorala in ziua scrutinului. Opozitia, dar si comunitatea internationala au criticat aceasta decizie.