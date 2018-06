Vitalie Ciobanu: Inca mai asteptam ca DNA-ul romanesc sa treaca Prutul, nu ca procedeele oligarhiei de la Chisinau sa ajunga la Bucuresti

Romania trebuie sa se comporte in Moldova - am mai spus-o - nu (doar) ca o mama interbelica ce isi cauta copila basarabeana ratacita, ci ca un stat autentic european,

- Ce inseamna pentru Republica Moldova decizia justitiei (controlata politic de Partidul Democrat si de Vlad Plahotniuc) de a invalida alegerea lui Andrei Nastase ca primar al Chisinaului?

Cand pierzi dreptul de vot e ca si cum te-ar baga in puscarie, unde ca cetatean nu existi. Sau e ca si cum ti s-ar pune calusul in gura si ai sta si te-ai holba la calaii tai,

- Cum s-a ajuns aici? Puteau actorii pro-europeni de la Chisinau sa fie mai prevazatori, sa se inarmeze mai bine?

- Lui Andrei Nastase i s-a reprosat ca a chemat lumea la vot in ziua scrutinului si ca a avut sustinerea deschisa a partenerilor externi. Sunt acuzatii care pot sa duca la invalidarea unui rezultat totusi greu si o semnificatie deosebita pentru Chisinau, dar nu numai?

- Cine castiga pe termen scurt din aceasta situatie si cine pe termen lung? In fond, era vorba de un mandat limitat, iar scrutinul decisiv este anul viitor. E vreo miza la Primarie?

- Grila de lectura probabil cea mai facila a oricarui scrutin din Republica Moldova este aceea a alegerii intre Rusia si Europa, atunci cand nu se spune chiar Romania. Ce nu vedem din exterior in tablou?

Sper ca invalidarea unei victorii clare a Opozitiei proeuropene in alegerile de la Chisinau sa fi turnat o galeata de apa rece peste capul mai multor simpatizanti din Vest si de la Bucuresti ai actualului regim de la Chisinau.

Romania trebuie sa se comporte in Moldova - am mai spus-o - nu (doar) ca o mama interbelica ce isi cauta copila basarabeana ratacita, ci ca un stat autentic european

sa nu-si mai plece urechea la santajul geopolitic al guvernantilor de la Chisinau

Sustinand un regim antipopular la Chisinau, Romania isi face un imens deserviciu, un deserviciu cauzei Unirii in Anul Centenarului.

- Are sau ar putea avea Romania un rol mai bine definit la Chisinau sau, din contra, ar trebui sa se retraga mai mult? In fond, acuzatia care i se aduce lui Andrei Nastase este si aceea a unor legaturi cu politicieni straini si este evidenta aici referirea la Bucuresti.

nu e nevoie de mai putina, ci de mai multa Romanie in Republica Moldova, si de o prezenta mai de calitate

- Inainte de aceasta decizie de la Chisinau, de invalidare a alegerilor, o stire aparent mica a aparut pe agentii - o femeie din Republica Moldova a fost arestata la Moscova pentru un presupus spionaj in favoarea Romaniei. Se pot lega cele doua povesti, macar la nivel de narativ?

Nu mai vin turcii, nu mai vin tatarii, dar de cativa ani vin rusii. Semnati, de altfel, si unul dintre capitolele unui volum colectiv, recent aparut la Editura Humanitas, care are chiar acest titlu "Vin rusii!". Pana unde au ajuns si unde anume e punctul final al acestei sosiri?

Folositi o sintagma expresiva atunci cand vorbiti despre aceasta gena imperialista a Moscovei, "mesianism ratat". Cum se face ca rusii sunt capabili, iata, sa cucereasca, sa anexeze, sa dejoace alegeri europene, dar sunt incapabili sa se imprieteneasca practic cu aceste noi culturi? Nicaieri unde cuceririle Moscovei au ajuns nu a rezultat o cultura mixta, un sincretism autentic. Nici in Moldova, nu-i asa?

Uluitoare este mai degraba impenetrabilitatea rusilor la valorile lumii libere (in afara unei paturi subtiri, urbanizate), pentru ca daca s-ar intampla asta am rasufla si noi usurati, iar rusii s-ar ocupa in sfarsit de ei insisi,

Are Moscova vreo implicare in decizia instantei de la Chisinau de invalidare a alegerilor? Pare si un test al capacitatii de reactie a populatiei si a opozitiei.

in mod sigur lui Putin nu-i displac ultimele evolutii de la Chisinau.

Cum se vede de la Chisinau situatia din Romania? Dupa cum ati vazut, s-ar putea ca tocmai Bucurestii sa imite strategii de la Chisinau si ma refer aici la un scenariu de suspendare a presedintelui, cat sa se dea un decret doar. Am mai vazut asta la Chisinau.

Inca mai asteptam ca DNA-ul romanesc sa treaca Prutul, nu ca procedeele oligarhiei de la Chisinau sa ajunga la Bucuresti... Este in interesul nostru comun, al romanilor de pe cele doua maluri, sa nu abdicam de la valorile democratice, sa nu parasim Europa. Sa nu oferim pe tava Romania, prin slabiciunile si inconsecventele noastre, celor care ne vor inapoi in tarcul lor despotic.

Ziare.

com

Vitalie Ciobanu este scriitor, redactor-sef al revistei Contrafort, jurnalist, comentator la Radio Europa Libera (biroul de la Chisinau), presedinte PEN Centru Moldova. Este unul dintre cei care semneeaza capitolele volumului Vin rusii!

5 perspective asupra unei vecinatati primejdioase , recent aparut la Editura Humanitas.A fost distins cu premii ale Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova si ale Uniunii Scriitorilor din Romania. A coordonat si alcatuit volumul "Arhipelag" - antologie de literatura romana din Republica Moldova in limbile germana, engleza si franceza, aparut sub egida PEN Centrului basarabean in 2010.Am purtat acest dialog cu Vitalie Ciobanu imediat dupa ce instanta de la Chisinau a decis invalidarea alegerilor pentru Primarie, alegeri castigate de pro-europeanul Andrei Nastase. Cat de mult mai trage Rusia sforile la Chisinau? Ar putea Romania sa faca mai mult? "sa insiste pe respectarea drepturilor omului si valorilor democratice, sa nu-si mai plece urechea la santajul geopolitic al guvernantilor de la Chisinau, carora de fapt nu le pasa de valorile nationale", spune Vitalie Ciobanu.Inseamna asasinarea democratiei. Ni se ia ultimul si cel mai fundamental drept pe care-l avem: cel de a ne alege conducatorii, de a schimba, la anumite intervale de timp, puterea, de a ne "racori" la urne.si numai lacrimile tale ar mai putea spune ceva - ca mai traiesti, ca mai respiri, ca mai ai reflexe umane...Nici macar Voronin nu a facut-o. Toti guvernantii post-sovietici au incercat, desigur, sa falsifice, sa deturneze, sa manipuleze, "sa minta poporul cu televizorul", dar ceea ce iesea din urna, bun-prost, aia ramanea. Actualul regim a mers spre un alt nivel al nemerniciei: a decis ca daca nu-i convine rezultatul alegerilor il poate anula printr-o decizie judecatoreasca. Sa stai si sa te crucesti, cum se spune in Moldova.Dincolo de revolta, de indignare, te sufoca uluiala in fata acestui tupeu fara margini. E semn ca actualii guvernanti de la Chisinau sunt bagati pana in gat in ilegalitati, de vreme ce le este frica sa-si piarda puterea si sunt gata sa rupa, practic, toate legaturile cu lumea civilizata, sa calce in picioare Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana (cine-si mai aduce aminte ca Republica Moldova a semnat un asemenea document?) si ar fi in stare sa sacrifice chiar si dreptul moldovenilor de a calatori fara vize in spatiul european.Numai ca sanctiunile occidentale, daca se vor aplica, vor lovi populatia, nu regimul care se descurca foarte bine si fara banii de la Bruxelles.Trebuie facut ceva totusi, trebuie rupt acest cerc vicios, pentru ca menajand cetatenii Republicii Moldova,Pana acum moldovenii au ales mai degraba sa plece, decat sa incerce sa schimbe lucrurile acasa si iata unde-am ajuns.Daca nu se vor gasi urgent niste solutii, intre Prut si Nistru va aparea... o Transprutie, un nou Belarus.oricate masuri de precautie ti-ai lua, oricate mijloace de contracarare ai gandi, pentru ca nu poti sa stii ce e intr-o minte criminala.Daca nu facea Andrei Nastase apeluri ca oamenii sa iasa la vot - desi asemenea indemnuri articuleaza toti oamenii politici in tarile democratice, ei apeleaza la constiinta civica a alegatorilor, nu fac pledoarii pro-domo -, judecatorii lui Plahotniuc ar fi inventat altceva, orice, numai sa impiedice schimbarea de care regimul se teme atat de mult.Judecatori si-au intemeiat decizia de invalidare a alegerilor de la Chisinau pe niste argumente absurde, pretinzand ca postarile pe Facebook ale lui Andrei Nastase ar fi inclinat balanta scrutinului in favoarea lui, pentru ca "live"-urile sale ar fi adunat 250 de mii de vizualizari. Dar aici intram pe un teren al speculatiilor pure, nu al unor probe care sa poata fi invocate, cu justificare, intr-un rechizitoriu.Ce inseamna 250 de mii de vizualizari? A studiat cineva compozitia acestui contingent de vizitatori de pe retele? Au verificat cumva judecatorii de la Chisinau (cei de la prima instanta si cei de la Curtea de Apel) daca cele 250 de mii au fost vizualizari unice sau nu, daca apartin in exclusivitate unor cetateni moldoveni cu domiciliu in Chisinau sau celor din diaspora care n-aveau cum sa voteze intr-un scrutin local din Republica Moldova? Si cati dintre vizualizatori au atins varsta majoratului, cati dintre ei s-au dus sa voteze si, inca, mergand sa voteze, daca l-au votat chiar pe Andrei Nastase sau, poate, "agresati" de indemnul acestuia de a iesi din casa, de a-si parasi comoditatea, nu l-au votat cumva pe adversarul sau, pe Ion Ceban?...Motivarea invalidarii alegerilor este absurda, ridicola si agramata, reaua-credinta a magistratilor monumentala! Am vazut cu aceasta ocazie ce pericol enorm il incumba pentru o democratie imatura ca a noastra o justitie aservita politic, o justitie discreditata moral si profesional.Cat priveste sustinerea partenerilor externi, aceasta acuzatie nu figura initial in demersul socialistilor, a fost adaugata pe parcurs, ca sa ingroase "argumentele" acuzarii, si nici nu a deranjat pe cineva in timpul campaniei electorale.Miza este uriasa. Nu discutam despre durata limitata, de numai un an, a mandatului, dupa care vor trebui organizate alegeri la termen pentru primaria si pentru Consiliul Municipal Chisinau., o victorie perfect legala si obtinuta la o diferenta clara. Pentru ca schimbarea incepe la Chisinau si aceasta unda de soc se poate propaga si in provincie, in Basarabia profunda, la alegerile parlamentare din aceasta toamna. Or acolo avem o alta, mare, problema.Alegerile parlamentare se vor desfasura in baza sistemului mixt dintr-un singur tur, formula care avantajeaza net Partidul Socialistilor al lui Dodon si Partidul Democrat de la guvernare, care au adoptat solidar acest sistem impotriva recomandarilor Comisiei de la Venetia, impotriva tuturor avertismentelor occidentale. Dar chiar daca si in aceste conditii, flagrant inechitabile, alegerile ar fi castigate de Opozitia anti-oligarhica si proeuropeana, justitia teleghidata le poate anula lejer.Nu se vedea prea bine, cred, dizolvarea vechilor linii de demarcatie, Est-Vest."Proeuropenii" lui Plahotniuc colaboreaza fructuos cu prorusii lui Dodon.Plahotniuc l-a ajutat pe acesta din urma sa castige alegerile parlamentare in 2016 in dauna Maiei Sandu, candidatul Opozitiei proeuropene si anti-oligarhice, socialistii i-au intors favoarea lui Plahotniuc acceptand mixtul (desi erau creditati primii in sondaje si inainte de aceasta reforma, pe cand PD-ul pica sub pragul electoral si avea disperata nevoie de o forma de uninominal la parlamentare, unde ar fi putut corupe in voie).Tot socialistii i-au facut un serviciu guvernarii actuale inaintand acum in justitie contestatia impotriva lui Andrei Nastase. Nu mai vorbesc de ispravile lui Dodon - acesta joaca de minune rolul unei sperietori rusesti, care ii permite lui Plahotniuc sa le spuna europenilor si americanilor: "vedeti, oi fi eu rau, dar sunt un rau necesar, ca doar cu mine la butoane poate fi impiedicata o revansa ruseasca in Republica Moldova".Problema cea mai urgenta in Moldova e salvarea statului de drept, scoaterea institutiilor de sub subordonare politica, restaurarea democratiei. Din punctul acesta de vedere agenda basarabeana e foarte asemanatoare cu cea a societatii romanesti, de parca realmente am fi o tara, aceeasi tara!...Sigur ca noi mai avem influenta ruseasca, avem separatismul transnistrean si armata rusa de acolo, insa coruptia si statul captiv reprezinta in acest moment cea mai mare urgenta, un pericol la adresa sigurantei nationale, o bariera in calea emanciparii si dezvoltarii Republicii Moldova., sa insiste pe respectarea drepturilor omului si valorilor democratice,, carora de fapt nu le pasa de valorile nationale - dovada e ca se opun legiferarii limbii romane in Constitutie (desi au destule voturi in majoritatea parlamentara pe care au incropit-o prin frauda) . Tot ei au boicotat proiectele de infrastructura, de interconectare energetica, le-au amanat la nesfarsit.Cred ca am raspuns in buna masura la aceasta intrebare. Daca-mi permiteti, as mai adauga:, dupa cum nu e nevoie de mai putina Europa, ci de mai multa si mai incisiva, mai intransigenta Europa in Republica Moldova. Banii trebuie sa vina odata cu inspectorii financiari, care sa monitorizeze la sange fiecare Euro cheltuit.Nu vad nicio legatura intre cele doua episoade si nu m-as aventura in speculatii. Ar putea fi o simpla coincidenta. In general, genul acesta de stiri face parte din arsenalul diversionist al propagandei rusesti, care prefera sa transfere niste probleme legate de starea democratiei, de situatia drepturilor omului in Rusia si in intreg spatiul post-sovietic, pe terenul conspiratiilor alimentate de occidentali sau de romani, in cazul de fata. O fumigena.Si armele noastre in aceasta confruntare trebuie sa fie inteligenta, spiritul critic, vigilenta morala si civica. Si bineinteles s-avem un stat de drept puternic, institutii eficiente, aflate in serviciul interesului national. Sunt teme pe care, iata, actualitatea le impune.Editura Humanitas a avut inspirata idee, cu acest volum, sa prinda valul, cum se spune, sa capteze spiritul, obsesiile, fobiile epocii, care rezoneaza cu niste temeri romanesti profunde, din istoria ultimelor doua secole, de cand avem "norocul" sa interactionam cu vecinul nostru hulpav si agresiv de la Rasarit, si ma bucur ca redactorii cartii s-au gandit sa plaseze alaturi de contributiile unor istorici, jurnalisti si analisti politici influenti din tara, reflectiile unui intelectual roman din Basarabia - tinutul in care prezenta sau influenta ruseasca se simte in mod direct, epidermic, sub cele mai diverse aspecte: militar, economic, mediatic, politic, cultural.Uimitoare, sincer vorbind, nu e incapacitatea rusilor de a se imprieteni cu spatiile si culturile pe care le cuceresc - nimeni nu indrageste un invadator: il poti indragi doar daca vei fi trecut printr-o scoala de reeducare de genul "fenomenului Pitesti".ar incerca sa-si construiasca o civilizatie compatibila cu Occidentul si un stat care sa serveasca cetatenii, nu cleptocratia kgb-ista care ii conduce...Ma intrebati de sincretism. In Moldova e mai complicat. Cele doua secole de ocupatie ruso-sovietica (intrerupte de scurta perioada interbelica romaneasca) au produs o criza de identitate.Regimul sovietic a aplicat in Basarabia dupa razboi politici de deznationalizare feroce, cum bine se stie: ne-a exterminat elitele - prin asasinate, prin foamete si deportari.Defazarea noastra istorica se vede prin faptul ca daca in 1989 miscarile de revolta din tarile lagarului comunist pledau pentru alegeri libere, pentru pluripartidism, pentru economie de piata, pentru lustratie si decomunizare, Moldova abia isi revendica dreptul la limba romana, la istoria nationala, la alfabetul latin.La fel de controversata e data de 9 mai. Nu exista un consens national, cum aveti voi, romanii din tara, in ce priveste apartenenta la NATO si la Uniunea Europeana.Multi in Moldova inca-si mai fac iluzii ca ar fi bine sa nu fim "nici cu unii, nici cu altii", iar aceasta paguboasa politica de nealiniere, mai exact de joc la doua capete, evident, convine de minune Rusiei, care, punand aici si vulnerabilitatile statului moldovean, are intrunite toate conditiile unui razboi hibrid de succes.Toate guvernarile care s-au succedat din 1991 incoace au profitat de aceste fobii, confuzii si diviziuni, in loc sa incerce sa le vindece, sa le cauterizeze, prin politici in beneficiul tuturor cetatenilor.Nu stiu daca are o implicare directa, darDupa ce candidatul fortelor pro-ruse a pierdut alegerile, sa-ti faca regimul Plahotniuc un asemenea cadou!... Moscova poate constata, satisfacuta, ca modelul rusesc de justitie este implementat cu ravna in Republica Moldova de o putere care se declara formal anti-rusa, dar de fapt e organic legata de mentalitatea si de modul de guvernare putinist. In Rusia, Opozitiei nici macar nu i se permite sa participe la alegeri, in Moldova poate, dar nu are voie sa le castige.Si da, este un test al capacitatii de reactie a moldovenilor.Urmarim cu ingrijorare evenimentele din Romania.