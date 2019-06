Vlad Plahotniuc a fost inculpat in Rusia pentru contrabanda cu droguri si risca inchisoarea pe viata

Ziare.

com

"Anchetatorii Departamentului Investigatii al Ministerului rus de Interne i-au pus sub acuzare, in absenta,", se mentioneaza intr-un comunicat al ministerului citat.Plahotniuc si Tutu sunt acuzati de organizarea unei retele infractionale, conform alineatelor 1 si 2 ale articolului 210 din Codul Penal al Federatiei Ruse, precum si in, potrivit aceluiasi comunicat.Potrivit anchetatorilor rusi, Vlad Plahotniuc ar fi fost implicat inSurse din Ministerul rus de Interne au declarat portalului Rbc.ru ca fostul lider democrat moldovean figureaza intr-un dosar penal privind organizarea unei retele infractionale care stabilise un canal de livrare de hasis din Africa de Nord, tranzitand Uniunea Europeana catre tarile CSI.In afara de contrabanda cu droguri,Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, Vlad Plahotniuc a anuntat luni ca renunta la functia de presedinte al Partidului Democrat pentru ca formatiunea 'sa poata evolua cat mai activ si profesionist in opozitie', dar a indicat ca ramane deputat in parlamentul de la Chisinau Anterior, ministrul de interne moldovean, Andrei Nastase , ceruse Procuraturii Generale ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Vlad Plahotniuc si trimiterea lui in judecata 'pentru uzurparea puterii in stat'.