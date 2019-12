Vlad Plahotniuc nu mai are dreptul sa intre in Elvetia si Liechtenstein in urmatorii 10 ani

Ziare.

Deputatul Dumitru Alaiba a publicat pe Facebook un document emis de autoritatile elvetiene, care arata ca interdictia este valabila pana in anul 2029."De la Autoritatile Elvetiene. Vladimir Plahotniuc nu are dreptul sa intre pe teritoriul Elvetiei si a Liechtensteinului.Vladislav Novak, pe de alta parte...nu se stie. Dar Plahotniuc e in trecut. Subiectul Plahotniuc m-a inceput a plictisi prin luna iulie. Mai departe sa-si faca treaba procurorii cu acest individ, iar eu nu sunt procuror.Plahotniuc nu mai revine. Urmatorul din lista celor ce trebuie dati jos este Dodon. El este actualul dusman al democratiei si al justitiei. Deci, il dam jos. Vedem cum zi de zi anume el este aspiratorul nevertebratilor din administratie, gata sa slujeasca pe oricine le da voie sa fure. Dodon este urmatorul Plahtoniuc. Ca si precedentul, va cadea. Nu vom renunta pana nu il dam da jos. Impreuna. A fost furat un miliard de Dolar SUA. Azi am lansat o propunere de cum determinam autoritatile sa actioneze pentru a recupera banii", a scris Alaiba pe Facebook.In luna octombrie, procurorii anticoruptie din Republica Moldova au cerut instantei un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc , acuzat de "spalare de bani in proportii deosebit de mari"."Procuratura Anticoruptie anunta ca Plahotniuc va fi tratat cu diligenta si nu se va tine cont de opinia societatii sau influenta politicului in timpul urmaririi penale", a anuntat seful Procuraturii Anticoruptie (PA), Viorel Morari.Prima cauza penala a fost deschisa in baza unor fapte savarsite intre 2013-2014.