Vlad Plahotniuc renunta la mandatul de deputat: Ma astept la o degradare totala si pe termen lung a activitatii Justitiei, la abuzuri

Ziare.

com

"In conditiile preluarii totale in captivitate a Republicii Moldova de catre Federatia Rusa, in conditiile in care ultimele trocuri politice care s-au facut indica preluarea de catre rusi, prin partidul lor, a institutiilor de drept si, in consecinta, ma astept la o degradare totala si pe termen lung a activitatii justitiei, la abuzuri, la o justitie politizata si supusa intereselor personale ale unor grupari, care lucreaza impotriva intereselor Republicii Moldova.In aceasta situatie, eu nu doresc sa mai activez, in nici un fel, in vreo institutie a statului si astazi am depus mandatul de deputat in Parlament", a declarat Vlad Plahotniuc, citat de Radio Chisinau. Acum, Comisia juridice, numiri si imunitati va examina acceptarea demisiei acestuia.Trebuie mentionat ca Plahotniuc nu se afla in Republica Moldova in prezent, fiind dat in urmarire internationala si de Rusia, dar si de Republica Moldova.