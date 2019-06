Vladimir Plahotniuc a parasit Republica Moldova. Ar fi plecat cateva zile sa isi vada familia

Cine este Vladimir Plahotniuc

Informatia apare intr-un comunicat postat pe siteul PD, dar care nu a fost transmis redactiilor, informeaza Unimedia Comunicatul a fost publicat la 1.30, dupa ce au existat mai multe informatii referitoare la numeroase chartere care au decolat de pe aeroportul din Chisinau, vineri seara, ulterior deciziei Partidului Democrat al lui Plahotniuc de a se retrage de la guvernare.In comunicat nu se mentioneaza unde a plecat exact Plahotniuc, insa se face un apel la jurnalisti sa fie evitate speculatiile si informatiile neverificate.Potrivit Unimedia, Vladimir Plahotniuc este divortat si are doi copii care locuiesc de mai multa vreme in Elvetia, unde liderul PD are mai multe proprietati, printre care o vila luxoasa chiar pe malul lacului Geneva.Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc a decis, vineri, sa se retraga de la guvernare, cedand practic puterea majoritatii ACUM - PSRM. Premierul Maia Sandu a amintit ca va urma o perioada de munca, perioada in care institutiile vor trebui curatate si intarite, iar presedintele Parlamentului de la Chisinau i-a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru sustinerea noului Guvern.Vineri seara, presa din Republica Moldova a semnalat un trafic crescut de avioane private pe aeroportul din Chisinau: trei avioane private au aterizat, in a doua parte a zilei, doua din Turcia - unul din Dalaman si altul din Istanbul si cinci avioane private au decolat dupa anuntul facut de partidul lui Plahotniuc.Iata descrierea facuta de expertul Valeriu Pasa, de la Comunitatea "WatchDog.MD", din Chisinau, intr-un dialog cu Ziare.com:"Vlad Plahotniuc este un politician, afacerist si escroc de talie internationala cu cetatenie a Republicii Moldova, Romaniei si a Rusiei. A ajuns sa preia intreaga putere prin corupere si santaj.Asa cum in interiorul tarii nu exista nicio instanta care sa nu ii fie subordonata, pana si Curtea Constitutionala, e nevoie de implicarea marilor puteri, care sa ii dea de inteles ca trebuie sa predea puterea, odata ce poporul nu il vrea.(...)A avut legaturi stranse cu diverse cercuri. Detalii nu stim prea multe, dar inainte de 2009 personaje apropiate lui au spalat prin bancile moldovenesti banii mafiei ruse, inclusive Solntevskie. Banuim ca asta l-a si adus sub monitorizarea Interpol in 2007.De mai bine de zece ani detine contracte exclusive pentru retransmiterea in Republica Moldova a celui mai mare post TV din Rusia pe teritoriul RM (detinut de statul rus).Punem numai sa ne imaginam cate contacte a mai creat acolo. Dar stim ca deja in 2010 isi permitea de pe pozitia de novice in politica sa il invite pe speakerul Parlamentului rus - Serghei Nariskin la Chisinau.Nariskin - apropiat al lui Putin - venea sa faciliteze alianta PD-ului cu comunistii. Plahotniuc l-a utilizat si l-a trimis acasa cu nimic.Apoi, in 2010-2014, a urmat marea spalatorie moldoveneasca - 22 miliarde de dolari veniti din Rusia. Totul sub auspiciile Bancii Nationale, a Procuraturii Generale si a Centrului Anticoruptie, controlate de Plahotniuc".La Chisinau au functionat, de o saptamana, doua Guverne, dupa ce Parlamentul a decis sa o investeasca pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.In timp ce UE si Rusia au declarat ca recunosc oficial Guvernul Maia Sandu, Romania, care detine presedintia UE, a avut reactii slabe si ezitante, evitand initial sa recunoasca legitimitatea Guvernului Maia Sandu.Vineri insa, consilierul prezidential pentru politica externa Bogdan Aurescu a mers la Chisinau, in contextul evolutiilor politice recente din Republica Moldova.Vizita de lucru a fost anuntata, vineri dimineata, de Administratia Prezidentiala.Din delegatia condusa de Aurescu a facut parte si Dan Neculaescu, secretar de stat pentru relatii cu vecinatatea estica si relatii multilaterale la nivel global in cadrul Ministerului Afacerilor Externe roman, si Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei in Republica Moldova.In acest context, Maia Sandu a transmis un mesaj de multumire pentru Romania si, in special, pentru Klaus Iohannis."Vreau sa multumesc Romaniei si domnului presedinte Klaus Iohannis pentru sprijinul constant pe care Romania il acorda Republicii Moldova. In mod special, salutam apelul presedintelui Iohannis catre liderii Uniunii Europene cu privire la solutionarea, in regim de urgenta, a situatiei politice actuale din tara noastra.Guvernul proeuropean investit la Chisinau de catre o majoritate parlamentara legal constituita, in virtutea aspiratiilor noastre europene si a loialitatii fata de statul de drept si interesele cetatenilor, isi afirma adeziunea ferma fata de valorile democratice si obiectivul de a asigura pacea si stabilitatea in Republica Moldova si in regiune.Un dialog politic pentru rezolvarea crizei politice poate avea loc doar in Parlament, dupa ce vor fi deblocate institutiile guvernului si vor fi inlaturati oamenii agresivi care impiedica accesul si functionarea administratiei investite de Parlament in mod democratic.Oamenii din Republica Moldova vor sa traiasca liber intr-un stat prosper, guvernat in baza valorilor si principiilor europene, sa se simta in siguranta in propria tara, eliberati de dictatura, coruptie si frica. Am deplina incredere si convingere ca domnul presedinte Iohannis sprijina aceleasi deziderate si va sustine in continuare aspiratiile cetatenilor Republicii Moldova", a scris pe Facebook Maia Sandu.