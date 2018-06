A intrat intentionat cu masina in sediul celui mai mare ziar din Olanda (Video)

Ziare.

Nicio persoana nu a fost ranita in acest incident, transmite Reuters.Furgoneta s-a lovit de fatada din sticla a cladirii respective in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT), dupa care a luat foc. Politia olandeza a declarat ca soferul vehiculului a fugit de la locul incidentului.De Telegraaf este cel mai mare cotidian din Olanda, fiind specializat in informatii despre infractionalitate si sport.In cursul saptamanii trecute, in aceeasi zona din Amsterdam, a fost utilizat un lansator de rachete in directia unei cladiri unde se afla sediul mai multor reviste. Un barbat in varsta de 41 de ani a fost arestat in urma acelui incident, care nu s-a soldat cu victime.