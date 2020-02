Avertisment MAE: Furtuna Ciara va aduce vanturi de 140 km/ora in Olanda

Ziare.

Conform prognozelor, sunt asteptate precipitatii si rafale de vant cu viteze de pana la 120 km/ora terestru si 140 km/ora pe mare. Din cauza vantului puternic, sunt posibile perturbari ale traficului aerian - intarzieri si anulari de zboruri pe Aeroportul International Schiphol Amsterdam, precizeaza MAE.De asemenea, sunt posibile perturbari ale circulatiei rutiere si feroviare, din cauza caderilor de copaci pe carosabil sau pe calea ferata. Se recomanda soferilor sa manifeste prudenta si sa adapteze viteza de mers la conditiile meteo, precum si sa respecte semnalizarile temporare.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Haga: +31 (0) 703541580; +31 (0) 703228612; +31 (0) 703319980, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei la Haga: +31 (0) 622823300 si telefonul de urgenta al sectiei consulare: +31 (0) 651596107.MAE recomanda consultarea paginii de internet http://haga.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.