Captura record de metamfetamina in Olanda. E cea mai mare cantitate confiscata in Europa

Purtatorul de cuvant al politiei, Thomas Aling, a indicat ca nu au fost intreprinse inca nici un fel de arestari ca urmare a capturii efectuate saptamana trecuta, relateaza Reuters."Suntem pe urmele lor", a declarat Aling, referindu-se la proprietarii drogurilor confiscate, despre care el a afirmat ca erau destinate exportului, posibil pentru Europa de Est. "Nu poti sa scapi de aceasta in Olanda", a adaugat el.Testele recente de apa reziduala au aratat ca nivelurile de folosire a metamfetaminei in orasele olandeze sunt relativ reduse comparativ cu SUA sau Australia, dar sunt in crestere.Politistii au depistat drogurile in timp ce inspectau o cladire de birouri in cadrul unei anchete in curs, potrivit unui comunicat. Ei au descoperit o incapere ascunsa unde se aflau drogurile, ambalate in pachete sub forma unor caramizi si depozitate intr-un mare numar de saci de plastic de cumparaturi.Ulterior, politia a descoperit si un depozit in orasul Utrecht cu 17.000 de litri de substante chimice folosite in procesarea cocainei sau producerea altor droguri sintetice.In aceeasi locatie in Utrecht politia a descoperit de asemenea bucati de roca scobite despre care se crede ca erau folosite pentru transportul drogurilor.Potrivit politiei, drogurile au fost distruse.Citeste si Record istoric pentru cocaina, iar productia de opiu e in declin fara precedent