Doi copii armeni care urmau sa fie expulzati din Olanda sunt dati disparuti: Mama lor i-a ascuns ca sa-i ajute

Ziare.

com

Howick (13 ani) si sora sa Lili (12 ani) urmau sa paraseasca Olanda sambata pentru a se alatura mamei lor in Armenia, ca urmare a unei noi decizii judecatoresti, relateaza AFP."Copiii sunt de negasit si politia este in cautarea lor", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Justitiei olandez.Ei, din sud-estul Olandei, a indicat politia olandeza intr-un comunicat.Howick si Lili au sosit in tara in 2008 impreuna cu mama lor, Armina Hambartsjumian, si de atunci au crescut in Olanda. Cererea mamei de azil a fost respinsa, ea fiind expulzata din Olanda in 2017.Sub motivul ca nu se poate ocupa de copiii sai in Armenia,. Cei doi copii au fost totusi gasiti.Vineri, avocatul copiilor a lansat o ultima tentativa in fata tribunalului din Amsterdam pentru a impiedica expulzarea lor, argumentand ca starea psihologica a mamei lui Howick si Lili nu ii permite sa se ocupe de acestia.