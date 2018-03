Episodul Adrian Sobaru s-a intamplat si in Olanda: Un barbat s-a aruncat de la balconul Parlamentului

#tweedekamer er ligt iemand onder het balkon pic.twitter.com/DPrs31MzrP - Hans Acker (@HansAckerNY) March 22, 2018

Barbatul, care a supravietuit incidentului conform rapoartelor, a fost identificat drept un activist care sustinea legalizarea marijuanei, informeaza presa locala, citata de BBC.Martorii oculari spun ca barbatul parea agitat inainte sa lege ceva de una dintre bare pentru ca apoi sa sara de la o inaltime de cativa metri intr-o aparenta tentativa de sinucidere.Politia a spus ca barbatul in varsta de 65 de ani a fost tratat pentru ranile suferite, desi inca nu este clar cat de grave sunt.Ziarul olandez De Telegraaf a informat ca barbatul se postase in fata Parlamentului de la Haga pentru cateva saptamani pentru a sustine legalizarea hasisului si a marijuanei.Cannabisul este, teoretic, ilegal in Olanda dar politia nu sanctioneaza posesia sau vanzarea unor cantitati mici.Imaginile postate pe retelele sociale arata cum barbatul primeste primul ajutor pe o banca din cladire si cum este apoi transportat pe o targa.Cazul a adus aminte de episodul similar din Parlamentul Romaniei din 2010, cand Adrian Sobaru, angajat pe atunci la TVR, s-a aruncat de la balcon in semn de protest fata de masurile luate de politicieni. Sobaru purta un tricou cu mesajul "Ne-ati ciuruit si ne-ati vandut, ne-ati ucis viitorul copiilor!" si a strigat "libertate" cand a sarit in gol.