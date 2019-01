Fatada unei cladiri din Haga s-a prabusit in urma unei explozii (Video)

Ziare.

Postul local RTL News a anuntat ca o explozie cu origine necunoscuta a cauzat "prabusirea caselor" si ca oamenii ar putea fi prinsi sub daramaturi, relateaza Reuters.Postul local de stiri Omroep West a transmis ca o singura cladire s-a prabusit dupa ce o explozie a avut loc, iar serviciile de urgenta s-au deplasat la fata locului.Politia aviatiei civile a orasului a sustinut ca explozia ar putea fi cauzata de o acumulare de gaze.Explozia a avut loc in zona Jan van der Heijdenstraat din Haga si mai multe case se pare ca au fost distruse.Agentia Internationala de stiri non-guvernamentala a scris: "O explozie de gaz a provocat prabusirea partii frontale a unei cladiri in Haga, Olanda. Informatiile spun ca mai multi oameni sunt raniti".