Gruparea de motociclisti Hells Angels, interzisa in Olanda: E un pericol pentru statul de drept

Tribunalul din Utrecht a informat ca Hells Angels este un pericol pentru ordinea publica si statul de drept.Tribunalul a facut referire la mai multe incidente violente din ultimii ani in care Hells Angels a fost implicata.Nu este clar daca Hells Angels va face apel impotriva verdictului. Gruparea a fost fondata in 1948 si are in prezent mii de membri in toata lumea.Tribunalul a informat in decizia de miercuri ca "violenta este deseori atat de grava si creeaza haos social astfel ca trebuie considerata ca fiind contra ordinii sociale".In urma verdictului, Olanda devine prima tara care interzice intreg clubul si nu doar anumite ramuri locale.Clubul Hells Angels a fost fondat in California, SUA.