In Olanda sunt din ce in ce mai putini crestini. Bisericile sunt folosite inclusiv ca discoteci

"Tineretul, in ansamblul sau, merge mai putin la biserica, dar cei cu adevarat credinciosi sunt mai motivati si mai fideli. Educatia religioasa a devenit mai deschisa, alegerea este lasata chiar in mainile copiilor", explica sociologul olandez Joep de Hart, autor al unui raport intitulat "Crestinii in Olanda".Potrivit acestui raport, in fiecare an circa 100.000 de olandezi abandoneaza religia crestina. Mai mult, populatia olandeza isi pierde intr-un ritm accelerat interesul pentru biserica. Daca in anul 2002 circa 43% dintre olandezi se declarau membri ai unei comunitati religioase - catolica, ortodoxa sau protestanta -, in anul 2016 acest procent a scazut la aproximativ 31%.Trei patrimi dintre olandezi afirma ca sensul vietii lor nu are nicio legatura sau are una foarte redusa cu perspectiva religioasa, in timp ce doua treimi dintre ei asigura ca nu au deloc sau foarte putina incredere in institutiile religioase.In Olanda traiesc si circa un milion de imigranti crestini, unii dintre ei primind sprijin din partea bisericilor pentru a se integra in societatea olandeza, prin cursuri de limba olandeza sau asistenta pentru gasirea unui loc de munca.Secularizarea este un fenomen observat de decenii in Olanda. Administratiile locale si bisericile au declarat 2008 drept "Anul Patrimoniului Religios", pentru a gasi cu ajutorul unui plan denumit "Credinta in viitor" o solutie pentru lacasurile de cult inchise si parasite in fiecare an si a evita demolarea lor.O medie a ultimilor zece ani arata ca in fiecare saptamana o biserica si-a inchis portile in Olanda, iar in 2018 circa 80 de parohii au fost nevoite sa-si paraseasca edificiile din lipsa de enoriasi.Guvernul olandez a acceptat sa dea cultelor religioase un ajutor de 30 de milioane de euro pentru patrimoniul lacasurilor de cult, dar bisericile s-au orientat si catre alte activitati sociale, gazduind cabinete medicale, cluburi, sali de expozitii si chiar sali de concerte, activitati care nu impiedica desfasurarea slujbelor de duminica, ele desfasurandu-se in celelalte zile ale saptamanii.