O fata de 17 ani a fost eutanasiata in Olanda, pentru ca era prea deprimata in urma unui viol

Cu o zi inainte de moartea sa, Noa Pothoven a scris pe Instagram ca inca respira, dar ca "nu mai traieste". Sora ei a confirmat, duminica, moartea fetei, arata The Daily Beast "S-a terminat. Nu am mai trait de multa vreme, eu doar supravietuiesc si nici macar. Voi trece direct la subiect: In maximum 10 zile voi muri", a scris Noa Pothoven, sambata. "Anii de lupta m-au secatuit de energie. Nu mai mananc si nu mai beau nimic de o perioada si dupa multe discutii si evaluari s-a decis sa ma lase sa ma duc, pentru ca suferinta mea este insuportabila", a adaugat ea.Tanara a precizat ca decizia aceasta a fost una indelung analizata. De-a lungul timpului, ea a fost deschisa in a vorbi despre tulburarea sa provocata de stresul post-traumatic, de depresie si anorexie.Noa Pothoven a fost agresata sexual la scoala cand avea 11 ani si apoi a fost violata de doi barbati cand avea 14 ani. Tanara a scris si o carte despre experientele neplacute prin care a trecut. Mama sa, Lisette, considera ca aceasta carte ar trebui sa fie lectura obligatorie pentru asistentii sociali care se ocupa de ingrijirea psihologica a adolescentilor.In Olanda, copiii de peste 12 ani pot cere in mod legal sa fie eutanasiati, insa un medic trebuie sa stabileasca daca durerea pacientului este atat de mare, incat sa se ajunga la o astfel de varianta. Pacientul trebuie sa ceara in mod repetat ca isi doreste sa fie eutanasiat. Apoi, un al doilea medic trebuie sa ofere un document scris potrivit caruia moartea este justificata, iar apoi un comitet format dintr-un medic, un jurist si un expert in etica trebuie sa confirme ca toate cerintele au fost indeplinite.Sapte astfel de cazuri au fost acceptate intre 2002 si 2015.A.G.