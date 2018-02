Olanda a votat o lege controversata: Cetatenii sunt inregistrati ca donatori de organe, daca nu isi exprima refuzul explicit

Ziare.

Legea a trecut la limita in Senatul olandez, cu 38 de voturi "pentru" si 36 "impotriva".Initiativa legislativa fusese deja aprobata de Camera Reprezentantilor - camera inferioara a Parlamentului Olandei - cu 75 de voturi "pentru" si 74 de voturi "contra", in septembrie 2016.In prezent, registrul national al donatorilor de organe din Olanda are la baza un sistem bazat pe acord prealabil ("opt-in system"). Persoanele care doresc sa isi doneze organele dupa moarte trebuie sa se inscrie ele insele in registrul national al donatorilor.Insa penuria de organe reprezinta de multi ani o problema cronica in Olanda, iar criticii guvernantilor recomanda un asa-zis sistem bazat pe refuz explicit (opt-out system), in virtutea caruia oamenii sunt in mod automat considerati donatori de organe daca nu isi exprima refuzul explicit fata de aceasta optiune.