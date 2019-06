Olandezii care utilizeaza telefonul mobil pe bicicleta vor fi amendati: "Am reusit, Tommy-Boy, am reusit"

pastrati telefonul mobil si cei 95 de euro in buzunar

Ziare.

com

In aceasta tara undese intampla frecvent sa zaresti biciclisti care nu se pot dezlipi de telefonul mobil, potrivit AFP.Pentru a descuraja aceasta tendinta, Olanda a extins prevederile legii care interzice utilizarea telefoanelor mobile fara dispozitiv "maini libere" la bordul unui vehicul aflat in mers si care"Apelul meu catre toti biciclistii este clar:", a mentionat intr-un comunicat ministrul olandez al Infrastructurii, Cora van Nieuwenhuizen."Ne gandim deseori ca putem face simultan mai multe lucruri in trafic, dar de fapt nu putem", a adaugat aceasta.Michael Kulkens, al carui fiu de 13 ani, Tommy-Boy, si-a pierdut viata in 2015 intr-un accident de bicicleta survenit in timp ce baiatul folosea telefonul mobil, a facut campanie in favoarea acestei interdictii."In mintea mea imi spun: 'Am reusit, Tommy-Boy, am reusit'", a declarat Michael Kulkens la aflarea vestii despre propunerea legislativa pentru presa olandeza.. Utilizarea acestor aparate electronice la semafor, atunci cand este lumina rosie, ramane cu toate acestea legala, iar interdictia se aplica in cazul folosirii in timpul deplasarii.Amenzile pentru biciclisti vor fi mai mici decat in cazul automobilistilor si motociclistilor, care risca o penalizare maxima de 240 de euro.Organizatia olandeza pentru siguranta rutiera (SWOV) estimeaza ca utilizarea telefoanelor mobile pe bicicleta reprezinta un pericol in crestere, in ciuda unei foarte bune infrastructuri dedicate ciclistilor.Potrivit organizatiei,Guvernul olandez si-a anuntat deja intentia de a lua masuri in septembrie 2018, iar ulterior a lansat o dezbatere publica pe aceasta tema.Publicarea acestei propuneri legislative a fost primita cu, unde folosirea acestui mijloc de transport este un stil de viata. In aceasta tara exista 23 de milioane de biciclete la cei 17 milioane de locuitori, potrivit asociatiei de automobilisti BOVAG.