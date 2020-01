Orasul care preia datoriile tinerilor sai, pentru ca acestia sa o poata lua de la inceput

Ziare.

Olanda se confrunta cu un nivel in crestere al indatorarii in randul tinerilor, o tendinta ce poate fi observata de altfel la nivelul intregului continent, noteaza The Guardian Datoriile vor fi cumparate de o banca municipala, in cadrul unui program pilot ce va fi lansat in luna februarie, iar cei care vor beneficia de aceasta schema vor rambursa imprumutul dupa posibilitati. O parte din datorie va fi stearsa, daca tinerii se vor inscrie intr-un program de training sau unul educational."Datoriile provoaca mult stres, iar, in cazul tinerilor, influenteaza de multe ori viitorul acestora. Cei mai multi dintre acesti tineri au inceput viata indatorati si, din cauza ghinionului sau a ignorantei, au ajuns intr-o situatie din care nu pot iesi fara ajutor. Noi ii vom ajuta sa o ia de la inceput", a spus viceprimarul Amsterdamului, Marjolein Moorman.Tinerii inscrisi in program vor beneficia si de ajutorul unui consilier, care ii va sfatui in legatura cu gestionarea finantelor personale.Mai mult de o treime (34%) dintre tinerii cu varste cuprinse intre 18 ani si 34 de ani din Amsterdam au datorii. In 2019, 1,4 milioane de tineri aveau credite pentru studii, fata de 388.000 de tineri in 2015, valoarea medie a datoriilor fiind de 13.700 de euro.C.S.