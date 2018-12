Patru presupusi teroristi au fost arestati in Olanda

Ziare.

Unitatile antitero si politia i-au arestat pe cei patru barbati si au efectuat perchezitii, a precizat politia din Rotterdam."Ei sunt suspectati ca au fost implicati in pregatirea unui act terorist", se arata intr-o scurta declaratie a politiei, care a adaugat ca "investigatiile vor continua in urmatoarele zile, iar accentul va fi pus pe natura si amploarea amenintarii teroriste".Politia nu a oferit inca detalii privind profilul suspectilor sau al atacului terorist pe care ei sunt suspectati ca voiau sa il organizeze.Olanda a fost relativ ferita de amenintarea atentatelor care i-a afectat pe cei mai apropiati vecini ai sau in ultimii ani, dar recent s-a confruntat cu unele temeri.In iunie, doi suspecti au fost arestati cu putin timp inainte de a comite mai multe atacuri, care au vizat in special celebrul port Rotterdam si un alt loc neprecizat din Franta, potrivit procurorilor olandezi.Un tanar afgan de 19 ani, cu un permis de sejur german, a atacat si ranit cu cutitul doi turisti americani in august, in gara centrala din Amsterdam, dupa care a fost impuscat si ranit de politie.In septembrie, politia olandeza a arestat sapte barbati suspectati ca au vrut sa comita un "atentat terorist major" in cursul "unui mare eveniment" in Olanda folosind centuri explozive si arme de asalt de tip AK-47.In cursul perchezitiilor efectuate la domiciliul suspectilor, politia a gasit o mare cantitate de materiale necesare pentru fabricarea de bombe.