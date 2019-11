Politistii il cauta in continuare pe autorul atacului cu cutitul de la Haga

Ziare.

com

Autoritatile fac controale in gari si in reteaua locala de transport, au relatat media olandeze, citate de dpa. Cele trei victime au putut parasi spitalul la cateva ore dupa ce au fost internate, a mentionat politia, care nu a dat alte detalii cu privire la victime sau la motivele atacului.Nu sunt indicii privind o motivatie terorista, insa politia ancheteaza toate posibilitatile, a transmis agentia de presa olandeza ANP.Atacul a avut loc la circa 500 de metri de cladirea parlamentului olandez, pe o strada comerciala centrala si mai aglomerata decat de obicei , in toiul cumparaturilor de Black Friday.