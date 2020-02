Primaria din Amsterdam vrea sa-i tina pe turisti departe de Cartierul Rosu si de canabis

Ziare.

com

Femke Halsema, care detine functia de primar in metropola olandeza, a incercat sa obtina sprijin politic pentru curatarea zonelor aglomerate din Cartierul Rosu.Oficialul a aratat si ca un studiu privind reactia vizitatorilor din strainatate a descoperit ca aproape jumatate dintre britanici si o treime din totalul vizitatorilor straini nu ar mai fi interesati sa viziteze Amsterdamul daca nu ar mai avea ocazia sa gaseasca produse din cannabis la cafenelele speciale.Primaria a anuntat ca intentioneaza sa reduca interesul vizitatorilor pentru plantele halucinogene.Amsterdam incearca sa reduca numarul urias de turisti care invadeaza centrul istoric si evita sa mai promoveze atractiile din zona.Orasul cu 1,1 milioane de locuitori este vizitat de peste 17 milioane de turisti in fiecare an.Municipalitatea vrea sa nu ii mai lase pe straini sa profite de "politica de toleranta" (gedoogbeleid).Studiul realizat de biroul de statistici, informatii si cercetare din Amsterdam a descoperit si caNumai 40% dintre turistii straini au afirmat ca ar accepta sa nu mai consume hasis sau iarba la Amsterdam daca o asemenea lege ar fi adoptata.Unul din cinci turisti au spus ca ar gasi pe altcineva care sa mearga la magazin pentru ei, iar 18% nu s-au ferit sa declare ca ar gasi oricum o cale de a cumpara droguri.Un procent de 57% dintre cei chestionati au spus ca vizita la cafenelele dedicate produselor din canabis joaca un rol important atunci cand aleg sa vina la Amsterdam.Primaria a anuntat joi ca, incepand de la 1 aprilie,si in alte zone ale Capitalei unde sunt presteaza servicii lucratori sexuali.In plus va fi nevoie de un permis pentru grupurile de turisti cu ghid care intra in centrul orasului.Ghidul unui grup care incalca noile reguli risca o amenda de 190 de euro.