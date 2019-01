Printesa Christina a Olandei a castigat 7 milioane de dolari vanzand mostenirea regelui Willem al II-lea

Ziare.

com

Acest desen - " Nude study of a young man with raised arms " - de marime exceptionala (49 de centimetri pe 31 cm), reprezentand un tanar cu bratele ridicate si destinat pentru tripticul "L'Erection de la croix" (anul 1610), a fost achizitionat in 1838 de printul Willem van Oranje, viitorul rege al Olandei Willem II.Spre deosebire de majoritatea monarhiilor, in Olanda exista o separare intre patrimoniul national si cel al suveranilor din dinastia Orania.Averea regala a fost estimata, in 2011, la 220 de milioane de dolari de catre revista Forbes.In ultimele saptamani, anuntul prin care se puneau in vanzare mai multe opere de arta din colectia casei regale a starnit critici din partea muzeelor olandeze.Acestea considera ca printesa Christina a Olandei, care detinea desenul de Rubens vandut miercuri, ar fi trebuit mai intai sa le propuna muzeelor sa-l cumpere inainte de a-l vinde la licitatie in strainatate.Este vorba despre o datorie morala, potrivit muzeelor, care precizeaza ca desenul lui Rubens face parte din patrimoniul cultural olandez.Deputati ai Partidului social-liberal D66, membru al colaitiei de guvernamant, au avut de asemenea rezerve, inainte ca ministrul Culturii, care face parte din aceeasi formatiune politica, sa afirme ca decizia de vanzare a unei opere de arta apartine proprietarului ei.La randul sau, prim-ministrul Mark Rutte a afirmat ca este vorba despre o "chestiune privata"."Este o distinctie importanta de facut in masura in care desenul apartine unei colectii private si unui particular", a explicat, pentru AFP, Greg Rubenstein, responsabil al departamentului de desene al maestrilor vechi de la Sotheby's, casa de licitatii care a organizat vanzarea. "Proprietarul poate face cu ea ce doreste, inclusiv sa o vanda".Miercuri, dupa cateva minute marcate de un duel intre un cumparator din sala si un altul la telefon, desenul a fost cumparat pentru 7 milioane de dolari, adica un total de 8,2 milioane cu taxe si comisioane incluse. Estimarea facuta de Sotheby's a fost intre 2,5 si 3,5 milioane de dolari.Precedentul record pentru un desen al maestrului olandez a fost stabilit la o vanzare organizata la Londra de casa Christie's in 2014, cu 3,2 milioane de lire sterline (5,5 milioane de dolari) pentru "Samson & Delila".