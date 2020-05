Relaxarea treptata a restrictiilor in Olanda incepe in 11 mai

Ziare.

Incepand din 11 mai, se vor redeschide scolile primare, clasele fiind impartite in doua si elevii venind la cursuri prin rotatie pentru a se putea respecta regulile de distantare fizica. Celelalte niveluri de invatamant vor fi redeschise in iunie, a anuntat miercuri postul public olandez de televiziune NOS, citat de Reuters.De asemenea, vor putea fi redeschise saloanele de infrumusetare si frizeriile pentru clientii care fac programari si vor fi permise sporturile in aer liber fara contact, precum tenisul.Transportul in comun se va relua in regim normal de la 1 iunie, insa doar 40% dintre locuri vor fi disponibile pentru a permite distantarea fizica. Mastile sanitare vor fi obligatorii pentru calatori.Restrictiile pentru limitarea propagarii noului coronavirus au fost impuse la nivel national in Tarile de Jos la jumatatea lunii martie.Institutul national de sanatate publica din Tarile de Jos a anuntat ca numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns miercuri la 41.319, cu 232 mai multe decat marti, iar cel al deceselor este de 5.204.