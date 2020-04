Scandal in Olanda, dupa ce varstniciilor li s-a spus sa se gandeasca bine daca vor la terapie intensiva

LIVE

Bogata Olanda se apropie cu pasi repezi de atingerea capacitatii sistemului de sanatate la doar o luna de la izbucnirea epidemiei, fiind in curs eforturi de dublare a numarului de paturi la terapie intensiva, pana la 2.400 de locuri pana duminica, transmite Reuters.Cum insa mii de pacienti cu COVID-19 inunda deja sectiile de terapie intensiva, se asteapta ca in cateva zile sa nu mai existe locuri disponibile. Spitalele se tem ca Olanda va fi fortata sa urmeze exemplul Italiei, unde medicii au trebuit sa ia decizii de viata si de moarte si sa-i aleaga pe pacientii ce urmau sa primeasca tratament.Unii parlamentari olandezi au dat glas in Parlament ingrijorarilor populatiei, dupa ce persoane varstnice s-au plans ca au primit telefoane de la medici care i-au intrebat daca doresc sa fie tratati la terapie intensiva, inclusiv prin conectarea la ventilator, daca vor contracta COVID-19.Guvernului premierului Mark Rutte i s-a cerut sa-si clarifice pozitia si sa explice ce a provocat aceste apeluri telefonice."Varstnicii se tem ca, daca se vor imbolnavi, nu vor fi bineveniti in sectiile de terapie intensiva si vor fi lasati sa moara acasa", a declarat in Parlament deputatul Henk Krol, seful partidului 50PLUS."Ei cred ca doar criteriul de varsta va determina daca vor avea sau nu acces in spital", a adaugat Krol.Ministrul Sanatatii, Hugo de Jonge, a respins insa afirmatiile ca apelurile medicilor fac parte din politica oficiala a Guvernului."Aceasta este o procedura standard pentru doctori. Noi o numim planificare avansata a ingrijirii si inseamna sa discuti cu oamenii despre", a spus De Jonge."Pacientii pot spune atunci:. Este o posibilitate, dar aceste conversatii nu au la baza varsta pacientilor", a adaugat ministrul.Si Colegiul Medicilor de Familie (NHG), care reprezinta 12.000 de doctori, a negat ca apelurile telefonice sunt o reactie la deficitul de locuri la terapie intensiva.Discutiile le permit medicilor sa-i avertizeze pe pacientii vulnerabili despre riscurile tratamentului la COVID-19, care pot presupune mai multe saptamani de conectare la ventilator si ulterior o recuperare indelungata, a explicat purtatorul de cuvant al NHG, Jako Burgers.Olanda are de multa vreme un numar mai mic de paturi in sectiile de terapie intensiva decat vecinii sai europeni. Conform unui studiu publicat de revista Intensive Care Me, in 2012 Germania dispunea de 29 de paturi la terapie intensiva la 100.000 de locuitori, Belgia de 15,9, iar Olanda de doar 6,4, mult sub media europeana.