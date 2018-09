Spioni rusi arestati in Olanda: Vizau un laborator care ancheteaza otravirea lui Skripal

Ziare.

Potrivit unor surse citate de publicatia elvetiana Tages-Anzeiger, agentii vizau Laboratorul Spiez, o institutie guvernamentala care ancheteaza atacurile cu arme chimice atribuite regimului sirian, un aliat al Moscovei, cat si atacul neurotoxic din Marea Britanie, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost grav raniti.In momentul arestarii, cei doi rusi aveau asupra lor echipamente care sa le permita sa patrunda in reteaua de calculatoare a laboratorului, potrivit unor surse citate de cotidianul olandez NRC Handelsblad.Serviciul federal de Informatii din Elvetia a transmis ca "are cunostinta de cazul spionilor rusi care au fost descoperiti si inlaturati la Haga".O purtatoare de cuvant a declarat ca serviciul elvetian de informatii a cooperat cu partenerii olandezi si britanici, adaugand ca s-a reusit prevenirea unor "actiuni ilegale impotriva infrastructurii elvetiene de importanta critica".Spionii au fost arestati in cursul primaverii si au fost trimisi inapoi Rusia, relateaza Tages-Anzeiger si NRC Handelsblad.Un purtator de cuvant al laboratorului a refuzat sa ofere detalii despre incident."Putem confirma ca Laboratorul Spiez a fost tinta unor atacuri informatice (...) Nu s-au pierdut date", a declarat reprezentantul laboratorului.