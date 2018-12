Tara care isi plateste locuitorii sa mearga cu bicicleta

Ziare.

Guvernul olandez a anuntat de curand ca va investi 345 de milioane de euro in infrastructura pentru biciclete, obiectivul fiind acela de a ingrosa randurile biciclistilor cu 200.000 de oameni in urmatorii trei ani, noteaza CNN In acest scop, vor fi luate masuri precum transformarea a 15 rute in "autostrazi" pentru biciclete si construirea a 25.000 de locuri de parcare pentru aceste vehicule, a anuntat Ministerul Infrastructurii si Gestionarii Apelor."Ambitia mea este sa ne asiguram ca oamenii pot ajunge usor la munca sau la scoala, in vizita la rude si prieteni", a spus Stientje van Veldhoven, secretar de stat in cadrul departamentului care coordoneaza proiectul.In 2016, doar 25% dintre deplasarile facute de olandezi cu bicicleta (care au reprezentat mai mult de un sfert din toate deplasarile facute in aceasta tara) au avut legatura cu serviciul.Asta in conditiile in care, potrivit lui van Veldhoven, mai mult de jumatate dintre olandezi locuiesc la mai putin de 15 kilometri de locul de munca si mai mult de jumatate dintre deplasarile cu masina la serviciu sunt mai scurte de 7,5 kilometri - o distanta care ar putea fi parcursa lejer cu bicicleta.Cei care merg cu bicicleta la serviciu sunt deja platiti in Olanda cu 0,19 euro pe kilometru, sub forma unor scuturi de taxe, insa acest program este putin cunoscut in prezent si nu se bucura de sprijinul multor companii. Guvernul spera sa schimbe acest lucru printr-o mai buna promovare a masurii.De asemenea, autoritatile le cer companiilor sa le ofere mai multe beneficii angajatilor care vin la serviciu cu bicicleta, cum ar fi instalarea de dusuri la birou.C.S.