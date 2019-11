Un suspect a fost retinut pentru atacul de la Haga, in care au fost injunghiati trei copii

Ziare.

"In urma agresiunii cu cutit comise la Grote Marktstraat, un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut in centrul orasului Haga", a anuntat politia pe Twitter , precizand ca suspectul nu are domiciliu stabil. El urmeaza sa fie interogat.Cele trei victime, un baiat in varsta de 13 ani si doua fete de 15 ani, care nu se cunosteau, au fost externate sambata, dupa ce au primit ingrijiri medicale in urma atacului comis la circa 500 de metri de cladirea parlamentului olandez, pe o strada comerciala centrala si mai aglomerata decat de obicei, in toiul cumparaturilor de Black Friday.