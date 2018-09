Un tanar afgan a injunghiat doi oameni in gara din Amsterdan

Ziare.

Agresorul a fost identificat vineri tarziu in persoana unui barbat de origine afgana in varsta de 19 ani cu permis german de rezidenta."Luam serios in calcul posibilitatea unui motiv terorist", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Politiei din Amsterdam, Frans Zuiderhoek."Catre orele 12.10 (10.10 GMT), in tunelul de vest al garii centrale, un barbat a injunghiat doua persoane si imediat dupa aceea a fost impuscat de politie", a indicat un alt purtator de cuvant al Politiei din Amsterdam, Rob van der Veen.Cele doua victime, a caror identitate nu este cunoscuta, "sunt foarte grav ranite si au fost transportate la spital", a precizat el. Presupusul agresor "este si el ranit, dar viata sa nu este in pericol", a adaugat Rob van der Veen. Politia "are in vedere toate scenariile, inclusiv cel mai rau... terorism".Zuiderhoek a precizat ca presupusul atacator se afla "in prezent in custodia politiei la spital. El este interogat cu privire mobilul atacului".Autoritatile au precizat ca gara a fost pentru scurt timp inchisa si nu evacuata. Doua peroane au fost inchise temporar, dar au fost deschise ulterior. Evacuarea totala a garii "nu a fost luata in calcul", a subliniat Politia.Mai multe atacuri cu arma alba au fost savarsite in Europa in ultimii ani, dar Olanda, limitrofa unor tari afectate (Franta, Belgia, Germania) a fost pana acum ocolita de astfel de incidente.In jur de 250.000 de persoane tranziteaza aceasta gara in fiecare zi, potrivit statisticilor furnizate de ghidul de calatorii Amsterdam.info.