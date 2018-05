Banca Mondiala: Bucuresti concureaza cu aproape orice oras principal din Europa Occidentala

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, in tarile cel mai putin dezvoltate din Europa, orase principale, cum ar fi Bratislava si Bucuresti, seamana mai mult cu Roma, Madrid sau Copenhaga decat cu orice alta parte a propriei lor tari.Raportul Bancii Mondiale arata ca, in Europa, orasele sunt motoarele de crestere, iar in Romania zonele urbane functionale (ZUF) ale Bucurestiului si ale resedintelor de judet genereaza 90% din totalul veniturilor intreprinderilor.In timp ce mai putin de 16% din populatia UE traieste in orasele principale, acestea genereaza 23% din PIB-ul tarii. Mai mult, cele 228 de orase secundare europene genereaza inca 45% din PIB-ul UE.Activitatea economica nu este raspandita egal pe teritoriul Europei, desfasurandu-se, in special, pe campii si pe creste. Principalele regiuni din Europa au, in medie, un PIB per capital de 2,3 mai ridicat decat cea mai saraca regiune din tara lor.In "regiunile cu crestere redusa", in care orasele contribuie semnificativ la crestere, raman discrepante majore in privinta productivitatii oraselor principale si secundare, mai sustine Banca Mondiala.