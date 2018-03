Iata orasele cu cea mai buna calitate a vietii din lume. Bucurestiul sta foarte prost

Viena (Austria);

Zurich (Elvetia);

Auckland (Noua Zeelanda);

Munchen (Germania);

Vancouver (Canada);

Dusseldorf (Germania);

Frankfurt (Germania);

Geneva (Elvetia);

Copenhaga (Danemarca);

Basel (Elvetia);

Sydney (Australia);

Amsterdam (Olanda);

Berlin (Germania);

Berna (Elvetia);

Wellington (Noua Zeelanda);

Melbourne (Australia);

Toronto (Canada);

Luxemburg (Luxemburg);

Ottawa (Canada);

Hamburg (Germania).

Ziare.

com

Raportul intocmit de Mercer si citat de Reuters cuprinde 231 de orase si au fost luate in calcul o serie de criterii importante, precum:(stabilitatea politica, criminalitatea, aplicarea legii);(servicii bancare);(starea mass-media si cenzura, limitarile privind libertatea de exprimare);(bunuri si servicii medicale, boli infectioase);(restaurante, teatre, cinematografe, sporturi si modalitati de a-ti petrece timpul liber);(accesul la alimente, autoturisme);(inchirieri si vanzari de locuinte, servicii de intretinere);l (clima, dezastre naturale).In 2018, Europa are opt dintre primele 11 orase catalogate drept cele mai placute din lume. Germania si Elvetia au fiecare cate trei orase, in timp ce Noua Zeelanda, Canada si Australia au cate unul.Cu o populatie de 1,8 milioane de locuitori, Viena se afla pe primul loc in acest studiu pentru cel de-al noualea an la rand, orasul fiind apreciat pentru scena culturala extinsa, asistenta medicala de ultima generatie si costuri moderate pentru locuinte.Capitala Austriei este urmata in acest clasament de orasele Zurich (Elvetia), Auckland (Noua Zeelanda) si Munchen (Germania), ultimele doua aflandu-se la egalitate pe locul al treilea.Orasul canadian Vancouver, aflat pe locul 5 al topului mondial, ofera cea mai buna calitate a vietii in America de Nord. Singapore, pe locul 25 in lume, si Montevideo, pe locul 77, sunt considerate cele mai bune orase din Asia, respectiv America Latina.Cea mai buna calitate a vietii dintre statele africane s-a inregistrat in orasul Durban (Africa de Sud), clasat pe locul 89 in lume.La polul opus, orasele cu cea mai precara calitate a vietii din lume sunt Khartoum (Sudan), Port au Prince (Haiti), Sana'a (Yemen), Bangui (Republica Centrafricana) si Bagdad (Irak) - pe ultimul loc in clasament.in raportul intocmit de compania de consultanta Mercer, fiind depasita de orase precum Muscat (Oman), Bandar Seri Begawan (Brunei), Taichung (Taiwan), Taichung (Malaezia) sau Nagoya (Japonia).Primele 20 de orase din lume cu cea mai buna calitate a vietii sunt in ordine:Vezi si ce loc ocupa Romania in topul ONU al celor mai fericite tari din lume