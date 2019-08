Stop turismului in masa!

La un localnic, peste 20 de turisti

Limitarea numarului de vizitatori prin bilete de intrare si alte masuri

Ziare.

com

Unde ne-am petrecut vacanta in aceasta vara? La Barcelona? Amsterdam? Roma? Numai ca aceeasi idee, de a-si petrece concediul in aceste metropole turistice, au avut-o si altii. Asta e problema.Turismul in masa a devenit deja o adevarata plaga. Mai cu seama pentru Venetia (foto) . Orasul Lagunelor cu 50.000 de locuitori este luat cu asalt an de an de 30 de milioane de turisti. Daca am face un calcul, costatam ca acestia au mai putin loc la dispozitie decat permit organizatiile de protectia animalelor pentru gainile din crescatorii.Multi stiu cum e cand navele de croaziera ancoreaza aproape de centrul istoric. In curand se va pune capat acestei asedieri a orasului. Constructia unui terminal extern pentru navele de croaziera mai dureaza, insa, patru ani.Si metropola olandeza Amsterdam se confrunta cu probleme similare ca si Venetia. Orasul cu 860.000 de locuitori este vizitat anual de aproximativ 18 milioane de turisti.. Autoritatile interzic mai nou construirea de hoteluri sau deschiderea de noi magazine cu suveniruri, iar localnicii nu au voie sa-si inchirieze apartamentele la turisti decat cel mult 30 de zile pe an.Dar cum poate fi solutionata problema pe termen lung? O intrebare pe care si-o pun si locuitorii Barcelonei - 1,6 milioane la numar, - care sunt luati cu asalt de 30 de milioane de turisti. Pe renumita artera pietonala a metropolei catalane, Rambla, localnicii si turistii se calca practic in picioare.Numai ca invadatorii in pantaloni scurti au fost invitati sa vina aici. Toate aceste orase au intrat in competitia pentru castigarea a cat mai multi tursti, pentru ca turismul aduce miliarde. Dar cu ce pret?!Furia localnicilor la adresa turistilor creste. Nici eu nu ma simt bine daca vad ca nu sunt binevenit. De aceea, salut masurile oraselor, luate cu asalt de vizitatori, de ingradire a turismului in masa, limitand numarul de locuri in hoteluri, in casele sau apartamentele de vacanta si majorand taxa locala turistica.Cine mai vrea sa se aseze pe celebrele Trepte Spaniole din Roma ar fi bine sa se asigure ca are de unde plati amenda de 400 de euro. Pentru ca primaria orasului a interzis de curand acest lucru. Incepand din aceasta saptamana, politistii se asigura ca turistii respecta regula.In curand nu se va mai putea evita reglementarea situatiei prin bilete de intrare in locurile istorice frecventate de masele de turisti. Cei care nu vor respecta aceste reguli risca amenzi. Cine se asaza pe celebrele Trepte Spaniole din Roma poate fi deja amendat cu 400 de euro.Astfel, un popas intr-unul din marile centre turistice devine mai scump si chiar va trebui, poate, amanat daca nu mai exista locuri de cazare, acestea fiind limitate.Mi se pare perfect in ordine. Caci ce imi poate oferi un oras ale carui obiective turistice nici nu le pot admira in voie din cauza maselor de turisti. Ca sa nu mai spun ca nici nu le pot pretui la adevarata lor valoare in astfel de conditii.