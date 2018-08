Viena devine cel mai bun oras din lume in care sa locuiesti. Ce loc ocupa Bucurestiul

Ziare.

Raportul intocmit de The Economist's Intelligence Unit clasifica 140 de orase din toata lumea in baza unor criterii precum stabilitatea, cultura, mediul, educatia si infrastructura.Bucurestiul ocupa locul 82, la egalitate cu Belgrad (Serbia) si Shenzhen (China).Restul pozitiilor din top 10 sunt impartite intre Australia (Sydney pe locul al 5-lea si Adelaide pe al 10-lea), Japonia (Osaka pe locul al 3-lea si Tokyo pe locul al 6-lea), Canada (Calgary pe locul al 4-lea, Vancouver pe locul al 6-lea si Toronto pe al 7-lea) si Danemarca (Copenhaga pe locul al 9-lea), relateaza DPA si Reuters.Viena si Melbourne au fost separate de doar 0,7 puncte procentuale, capitala Austriei ameliorandu-si suficient stabilitatea pentru a urca pe primul loc al topului, potrivit raportului citat.Documentul contine o nota speciala ca Osaka si-a imbunatatit transportul public si ca a inregistrat o scadere consistenta in rata criminalitatii, ceea ce a dus la obtinerea de scoruri mai mari in materie de infrastructura si stabilitate si la clasarea sa cu doar 0,7 puncte procentuale in spatele Melbourne.Patru orase - Hamburg din Germania, Helsinki din Finlanda, Perth din Australia si Auckland din Noua Zeelanda - au iesit in acest an din top zece, dar nu din cauza deteriorarii conditiilor de trai, ci datorita ameliorarilor produse in orasele concurente.Stabilitatea relativa prelungita in vestul Europei le-a permis mai multor orase sa-si imbunatateasca ratingul privind amenintarea terorista fata de anii anteriori, cu exceptia capitalei Poloniei, Varsovia.Intre timp, printre cele mai putin indicate orase in care sa locuiesti din lume se afla Damasc (Siria), Dacca (Bangladesh), Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) si Port Moresby (Papua Noua Guinee), conflictele fiind responsabile pentru multe dintre ratingurile scazute obtinute. Sondajul nu include mai multe dintre cele mai periculoase capitale ale lumii, precum Bagdad si Kabul."Desi in ultimii ani orasele din Europa au fost afectate de extinderea unei amenintari percepute a terorismului in regiune, care a provocat masuri sporite de securitate, in ultimul an s-a putut vedea o revenire la normalitate", se precizeaza intr-un comunicat al EIU publicat marti.Viena, care era odata capitala unui imperiu mai mare decat mica republica alpina, nu a ajuns inca la populatia de dinainte de Primul Razboi Mondial, de 2,1 milioane de locuitori. Viena are multe spatii verzi, plaje populare si podgorii, iar transportul public este ieftin si eficient.Pe langa perspectiva generala de securitate imbunatatita pentru vestul Europei, Viena a beneficiat si de rata scazuta de criminalitate, a declarat editorul studiului, Roxana Slavcheva."Una dintre subcategoriile la care Viena se descurca foarte bine este incidenta micii infractionalitati... S-a dovedit a fi unul dintre cele mai sigure orase din Europa", a spus ea.