Acordul cu Iranul: Polonia propune UE mai multa intelegere pentru pozitia Statelor Unite

Ziare.

com

Seful diplomatiei de la Varsovia a afirmat sambata ca tara sa nu a decis inca daca va sustine pozitia propusa de Comisia Europeana, de a interzice firmelor europene sa se conformeze sanctiunilor reintroduse de Statele Unite impotriva Iranului, transmite Reuters.Dupa ce presedintele american, Donald Trump, a decis luna aceasta sa retraga SUA din acordul semnat cu Iranul in 2015 alaturi de Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania, tarile europene au cautat sa convinga Iranul sa nu isi reia programul de inarmare nucleara, inghetat in urma cu trei ani in schimbul suspendarii sanctiunilor internationale.Washington-ul ameninta cu masuri de represiune inclusiv firmele europene care nu se conformeaza sanctiunilor americane. De cealalta parte, Teheranul insista ca Uniunea Europeana sa ofere, nu mai tarziu de 31 mai, avantaje economice care sa compenseze embargoul declarat de SUA.In acest context, indecizia Poloniei complica perspectivele unei decizii la Bruxelles, care necesita sustinerea unanima a celor 28 de state membre ale UE.Varsovia este in dezacord cu Bruxelles-ul pe tema statului de drept, a politici energetice si a exploatarilor forestiere, reaminteste Reuters. Ministrul polonez de externe a mentionat si un subiect care ar putea deveni sensibil in viitor: daca SUA impun sanctiuni firmelor europene care participa la proiectul Nord Stream 2 de transport al gazelor naturale din Rusia printr-o noua conducta pana in Germania, UE va trebui sa ajunga si in aceasta privinta la un punct de vedere comun.Pe de alta parte, arata agentia citata, Polonia incearca sa obtina din partea Statelor Unite garantii de securitate pentru descurajarea oricarei agresiuni din partea Rusiei."Trebuie sa ne gandim, mai este timp", a declarat Czaputowicz agentiei Reuters. "Asta nu inseamna ca nu ne simtim parte a comunitatii UE in privinta acestor discutii. (...) Vom vedea ce parere au alti membri ai UE". In cadrul dialogului european despre Iran, Polonia va sublinia "nevoia de a lua in considerare motivele Statelor Unite si o mai mare intelegere" fata de Washington, a adaugat el.Ministrii europeni de externe urmeaza sa discute din nou politica fata de Iran luni, la Bruxelles. Presedintele Trump considera ca acordul nuclear denuntat de SUA ar fi trebuit sa ia in considerare si inarmarea cu rachete, precum si implicarea Iranului in conflictele din Orientul Mijlociu.