"Alegeri cu miza mare in Polonia. Olga Tokarczuk, laureata a premiului Nobel: Este cel mai important scrutin post-comunist"

Potrivit France Press, sanse mari de castig au conservatorii partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski. Motivul: acestia au luptat pentru mobilizarea alegatorilor din mediul rural, promovand valorile familiei si introducand o serie de masuri de protectie sociala, inclusiv cresterea pensiilor si salariului minim.Opozitia formata din Coalitia Civica (KO) se sprijina pe locuitorii din marile orase, iritati de reformele controversate ale PiS, intre care cea a sistemului judiciar.Balanta la vot ar putea fi influentata, pe ultima suta de metri, de un mesaj dat de scriitoarea Olga Tokarczuk, care a primit joi Premiul Nobel pentru Literatura. Aceasta si-a indemnat compatriotii sa voteze sa aleaga cu intelepciune "intre democratie si autoritarism", adaugand ca acesta este "cel mai important" scrutin post-comunist.Olga Tokarczuk a fost criticata, in repetate randuri, de conservatorii aflati la putere in Polonia. Dupa ce s-a anuntat ca aceasta a luat Nobelul pentru Literatura, ministrul polonez al Culturii, Piotr Glinski, a declarat ca n-a citit pana la capat nicio carte de-a Olgai. A revenit apoi, sustinand ca "se va apleca mai atent asupra operei" acesteia.Ar putea influenta rezultatele votului si polonezii care lucreaza in strainatate si voteaza din alte parti ale lumii. Deja au aparut pe retele pe socializare imagini cu polonezi care fac cozi in fata ambasadelor din alte state, pentru a vota. Un exemplu, este Roma, unde oamenii au venit la vot inclusiv cu steaguri ale tarii lor.Polonia, ca si Romania ultimilor ani, a intrat de mai multe ori in vizorul Comisiei Europene pentru politici care nu incurajau statul de drept si consolidarea democratiei.Scrutinul de astazi din Polonia se incheie la ora 21.00.