Cand politicienii vor sa controleze Justitia, magistratii isi cauta independenta in instantele europene

Surse: Este in procedura accelerata

Norma nationala poate fi inlaturata

Procesul domnului A.K.

Sursa: Cererea de chemare in judecata depusa la CJUE

Despre independenta instantelor

Exclus din reteaua "CSM-urilor"

Dreptul national vs. dreptul european

Pensionarea fortata, suspendata

Ziare.

com

Aceste modificari aduse legilor Justitiei sunt conforme cu dreptul european? Instantele mai sunt independente in acest caz? Sunt intrebari la care trebuie sa raspunda Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), intr-o sesizare facuta de Curtea Suprema de Justitie (Sad Najwyzszy) din Polonia. Un caz fara precedent pentru statele din estul Europei!"Aceste modificari legislative sunt compatibile cu prevederile Tratatului privind functionarea Uniunii Europene?", este pe scurt intrebarea adresata de magistratii polonezi, in cazul a doua dintre prevederi.Surse din cadrul MAE au explicat pentruca in acest caz CJUE discuta cererea in procedura accelerata."Sunt 2-3 astfel de sesizari ale unor magistrati din Polonia care au fost trimise la CJUE. Pe rolul instantei europene mai exista si sesizarea Comisiei Europene, care a chemat in judecata guvernul polonez, pe care-l acuza ca a subminat independenta Justitiei.Este vorba de schimbarile aduse unei legi prin care se modifica varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme", explica sursele citate.Potrivit procedurii, in astfel de cazuri, rolul CJUE este acela de a oferi o interpretare a dreptului Uniunii sau de a se pronunta cu privire la validitatea acestuia.Trebuie precizat ca instanta europeana nu se pronunta pe dosarul aflat pe rol, dar poate anula aplicarea legii nationale, in detrimentul legislatiei europene."Atunci cand se pronunta asupra interpretarii sau validitatii dreptului Uniunii, Curtea incearca sa ofere un raspuns util pentru solutionarea litigiului principal, insa instanta de trimitere este cea careia ii revine sarcina de a deduce consecintele concrete din raspunsul Curtii, inlaturand, daca este cazul, aplicarea normei nationale in discutie", se arata in Recomandarile in atentia instantelor nationale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare.Procesul din Polonia, in care instanta a sesizat CJUE, a fost deschis de judecatorul A.K., care a solicitat continuarea serviciului la Curtea Administrativa Suprema (Naczelny Sad Administracyjny) . Asta dupa ce a trebuit sa se pensioneze la 65 de ani, potrivit noilor modificari legislative.A.K. a solicitat presedintelui Poloniei sa-si continue serviciul, iar acesta s-a adresat pentru un aviz/opinie Consiliului Judiciar National (National Council of the Judiciar- n.red.) - un organism care se ocupa de cariera magistratilor, similar cu CSM-ul din Romania.Avizul Consiliului Judiciar National a fost negativ. Aceasta opinie o contesta acum A.K.Una dintre intrebari vizeaza numirile de judecatori in cadrul unei sectii din Curtea Suprema din Polonia, care a fost creata in baza modificarilor legislative. Desemnarea magistratilor in cadrul acesteia a fost facuta de catre Consiliul Judiciar National. Magistratii arata ca modul in care membrii Consiliului Judiciar National sunt numiti nu garanteaza ca acestia ar fi independenti fata de Executiv si Legislativ."Sectia nou creata este o instanta sau un tribunal independent in sensul legislatiei europene?", este intrebarea instantei.Trebuie spus ca Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare (ENCJ) a decis in septembrie suspendarea Consiliului Judiciar National din Polonia. ENCJ arata atunci ca "este o conditie a calitatii de membru al ENCJ ca institutiile sa fie independente de Executiv si de Legislativ si sa asigure responsabilitatea finala pentru sprijinul puterii judiciare in infaptuirea independenta a justitiei".Anterior modificarilor legislative din Polonia, Consiliul Judiciar era format din magistrati alesi in cadrul adunarilor instantelor. Din 2018, membrii Consiliului sunt selectati de catre Legislativ (deputati si senatori) din randul judecatorilor recomandati fie de 2.000 de cetateni polonezi sau de catre 25 de judecatori. Un rol determinant in numiri il au Executivul si Legislativul.Cea de-a doua intrebare pusa de Curtea Suprema din Polonia are legatura cu prima si are sens doar daca la prima intrebare raspunsul este negativ."Sectia nou creata, care nu are competenta de judecata in cauza, dar care indeplineste cerintele dreptului UE, ar trebui sa nu ia in considerare dispozitiile legislatiei nationale care o impiedica sa aiba competenta in acest caz?", este cea de-a doua intrebare.Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a cerut, la finalul lunii octombrie, Guvernului de la Varsovia sa suspende imediat aplicarea prevederilor legii prin care este diminuata varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme poloneze, ca masura provizorie pana cand CJUE va da verdictul in cazul sesizarii facute de Comisia Europeana.