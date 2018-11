Conducatorii Poloniei pierd procesul cu UE si opresc distrugerea Justitiei. Care sunt consecintele si ce-i asteapta pe cei din PSD

Un conflict cu Uniunea Europeana care dureaza de trei ani

Activarea Articolului 7, un moment dramatic pentru Polonia

It is with a heavy heart that we have activated Article 7 (1) . But the facts leave us with no choice. We have no other option. This is not just about Poland, it is about the EU as a whole. We continue to hope that we can enter into a more fruitful dialogue. - Frans Timmermans (@TimmermansEU) December 20, 2017

Consecintele votului din Parlamentul European in Polonia

Romania merge pe calea Poloniei, iar un vot pe Articolul 7 ar putea declansa criza economica

Dupa trei ani de populism, promovare a iliberalismului si conflict deschis cu Uniunea Europeana, PiS (Partidul Lege si Justitie) isi recunoaste infrangerea si reincepe procesul de restaurare a statului de drept."Ne vom indeplini toate obligatiile fata de Uniunea Europeana", a anuntat ministrul Justitiei, Zbigniew Ziobro , in fata membrilor parlamentului polonez, citat de BBC.Experienta poloneza este interesanta si din perspectiva evolutiilor politice din Romania.PiS este un partid conservator, catolic, anti-Moscova, care si-a asigurat in alegerile parlamentare din 2015 majoritatea locurilor din Sejm (Camera Deputatilor din Polonia), 235 din 460, si majoritatea locurilor din Senat, 61 din 100.Jaroslav Kaczynski, fost premier, al carui frate, Lech Aleksander Kaczynski , fost presedinte al Poloniei, a murit in tragedia aviatica de la Smolensk , Rusia, a castigat alegerile, folosind un discurs nationalist in care a vorbit mult despre independenta Poloniei fata de Uniunea Europeana.In Polonia, a existat mereu o dezbatere in ce priveste coruptia clasei politice , mai multe scandaluri financiare au captat atentia opiniei publice si au aratat implicarea liderilor politici.PiS si-a justificat modificarile din Justitie si printr-un asalt asupra coruptiei, dar o parte importanta a opiniei publice a perceput acest asalt ca unul asupra sistemului democratic.Victoria in alegeri a PiS a transformat Polonia din temelii. Reprezentantii acestui partid au pornit un conflict care dureaza de trei ani cu institutiile europene, incercand sa justifice distrugerea sistemului de Justitie ca o actiune legitima a unui partid care a castigat alegerile in mod democratic.O justificare extrem de asemanatoare cu cea promovata de liderii PSD din Romania: "am castigat alegerile, putem face tot ce vrem".Exista mai multe indicii ca "reformele" lansate de PSD la Bucuresti (OUG 13, Comisia Iordache, atacurile lui Tudorel Toader la adresa procurorilor) au fost de inspiratie poloneza.Pe parcursul celor trei ani, in Varsovia si in alte mari orase ale Poloniei, au avut loc proteste la care au participat sute de mii de oameni care au militat impotriva incercarilor PiS de a interzice masurile de planificare familiala (avortul), de a modifica varsta de pensionare a magistratilor si de a limita dreptul la libera exprimare.Au existat nenumarate intalniri, mesaje transmise de reprezentantii Comisiei Europene catre Varsovia, negocieri, declaratii de atentionare, pana cand s-a ajuns la momentul cand, cu o majoritate de 422 la 147, Parlamentul European a votat declansarea procedurilor pentru activarea Articolului 7 din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana."Cu o inima grea, am activat Articolul 7. Faptele nu ne dau de ales. Nu avem alta optiune. Nu este vorba despre Polonia, ci despre Uniunea Europeana in ansamblu. Continuam sa speram ca putem intra intr-un dialog mai fructuos", a scris Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, intr-o postare pe Twitter, la momentul deciziei de activare a Articolului 7.Articolul 7 este cea mai drastica forma de pedepsire a unui stat membru prin ridicarea dreptului de vot in cadrul Uniunii Europene si aplicarea in trepte a unor sanctiuni politice si economice.Consecintele declansarii procedurilor pentru activarea Articolului 7 s-au vazut imediat in societatea poloneza."PiS a facut atat de mult pentru a submina democratia noastra, incat strazile din Varsovia au fost martorele unui protest mare si de indelungat", a declarat Rafal Trzaskowski in campania electorala, candidatul Coalitiei Civice la Primaria Varsoviei, cel care a castigat alegerile din primul tur spre surprinderea generala.Marele inamic al PiS in aceste alegeri a fost Partidul Popular, care are o importanta sustinere rurala. Cei din formatiunea Lege si Justitie (PiS) doreau scoaterea din scena a popularilor pentru a prelua electoratul din mediul rural, ca sa-si mareasca sansele pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Nu au reusit.O a doua consecinta a votului in ce priveste declansarea Articolului 7 o reprezinta crearea unei foi de parcurs pentru guvernul polonez, care trebuie sa implementeze solutiile venite de la Bruxelles pentru a stopa declinul democratiei.Polonia a pierdut procesul si Guvernul a fost obligat sa reangajeze toti judecatorii pensionati anticipat. In cazul unui refuz, judecatorii curtii europene stabilesc o amenda ce trebuie platita in fiecare zi de intarziere a aplicarii deciziei.Reprezentantii Poloniei au facut apel, dar au aplicat imediat decizia Curtii Europene de Justitie si au suspendat pensionarea fortata a magistratilor.Situatia economica din Polonia e diferita fata de cea din Romania, dar comportamentul celor doua mari partide, PiS si PSD, dupa ce au castigat alegerile se aseamana.Polonia este singura tara din Uniunea Europeana care n-a cunoscut recesiunea economica din 1990 si pana acum. Are o economie puternica, iar nivelul de saracie e mult mai redus decat in tara noastra.Motivatia lui Liviu Dragnea, liderul PSD, pentru a prelua controlul Justitiei este aceea de a scapa de posibilitatea de a merge la inchisoare in urma dosarelor de coruptie. Reactia societatii civile fata de aceasta incercare a fost asemanatoare cu cea din Polonia.In urma cu cateva zile, in Parlamentul European s-a votat o rezolutie care condamna modificarea Legilor Justitiei prin care i se cere Guvernului Dancila sa implementeze toate recomandarile raportului Comisiei de la Venetia in legislatia romaneasca, anuland astfel modificarile facute de PSD asupra legislatiei din domeniul Justitiei.Votarea rezolutiei e primul pas pe drumul catre activarea Articolului 7. Desi pe Liviu Dragnea nu-l intereseaza decat sa scape de dosarele de coruptie, votarea rezolutiei in Parlamentul European va avea consecinte politice.Acestea sunt consecinte politice, unele se vad deja, altele vor fi vizibile, incepand cu anul viitor.Romania nu poate risca un vot in Parlamentul European cu privire la declansarea procedurilor pentru activarea Articolului 7. Un astfel de vot ar duce imediat la o criza economica din cauza turbulentelor care ar aparea in societate. Iar un proces la Curtea Europeana de Justitie cu o decizie impotriva actualului regim ar echivala cu aruncarea in aer a PSD pentru totdeauna.Faptul ca regimul Kaczynski s-a predat in fata Uniunii Europene reprezinta o victorie a societatii civile din Polonia si un semnal consistent pentru Liviu Dragnea si PSD, ca drumul pe care au plecat e fara succes si fara intoarcere.