Consiliul Judiciar National din Polonia a fost suspendat din reteaua europeana din cauza ca nu e independent

Adunarea Generala a ENCJ, intrunita la Bucuresti, a decis suspendarea dreptului de vot al KRS si excluderea organismului judiciar polonez de la activitatile viitoare.Un comunicat publicat pe site-ul ENCJ (www.encj.eu) arata ca "este o conditie a calitatii de membru al ENCJ ca institutiile sa fie independente de executiv si de legislativ si sa asigure responsabilitatea finala pentru sprijinul puterii judiciare in infaptuirea independenta a justitiei"."ENCJ a inceput sa fie preocupata ca, urmare a reformelor recente din Polonia, KRS nu mai indeplineste aceasta cerinta. De aceea, in iunie 2018 a avut loc o vizita in Polonia, pentru a studia problema.Cu toate acestea, preocuparile au persistat, iar in consecinta Consiliul a propus suspendarea calitatii de membru a KRS. KRS a participat la reuniune si si-a prezentat pozitia. Adunarea Generala a luat in considerare propunerea si a decis suspendare calitatii de membru a KRS", precizeaza comunicatul citat.ECRJ isi reafirma angajamentul de a pastra legatura cu KRS si va continua sa monitorizeze situatia. Reteaua europeana isi exprima speranta ca organizatia poloneza va indeplini din nou criteriile, in viitor, si va fi reprimita ca membru activ. Pana atunci, ENCJ ofera KRS asistenta si indrumare in vederea respectarii Standardelor Europene pentru Consiliile Judiciare."A existat sentimentul ca a fost o zi foarte trista, deoarece KRS era unul din parintii fondatori ai retelei, iar reprezentantii sai in retea erau foarte respectati si au contribuit mult la lucrarile retelei, atat in Consiliu cat si in diferitele proiecte ale ENCJ de-a lungul anilor", adauga comunicatul.Circumstantele speciale care au dus la decizia Adunarii Generale sunt prezentate in documentul Consiliului Executiv publicat pe 18 august.Obiectivul ENCJ este cooperarea mai buna si intelegerea reciproca intre consiliile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene.