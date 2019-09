Tunuri cu apa si gaze lacrimogene, la un mars gay din Polonia (Video)

"Wir sind normal, ihr seid abartig." Demonstranten haben die zweite Pride-Parade fur die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (#LGBT) in Lublin attackiert. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

pic.twitter.com/HD2O7eNgfF - EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) September 29, 2019

Cum participarea la un Gay Pride in Polonia a devenit un lucru riscant, manifestantii au fost incadrati de un foarte important dispozitiv politienesc, relateaza AFP.Manifestantii au defilat la Lublin, la 170 de kilometri sud-est de Varsovia, fluturand steaguri in culorile curcubeului si banderole cu mesaje precum "" sau "".Contramanifestantii, intre care unii purtau tricouri cu inscriptii ultranationaliste, au infruntat politia si au incercat sa-i blocheze pe participantii la Gay Pride, strigand sloganuri homofobe si aruncand cu oua si sticle.Politia a recurs la tunuri cu apa si la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe contramanifestanti, dintre care unii au fost arestati.Saptamana aceasta, un tribunal polonez a anulat interzicerea Gay Pride, decisa de catre primarul din Lublin, Krzysztof Zuk, care a invocat motive de securitate.Cauza lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT) a devenit un subiect fierbinte si o tema majora a campaniei electorale in Polonia, odata cu apropierea alegerilor legislative de la 13 octombie, intr-o atmosfera homofoba in aceasta tara catolica si conservatoare.Drepturile homosexualilor - pe care seful Partidului Lege si Justitie (PiS, la putere) Jaroslaw Kaczynski, un apropiat al Bisericii Catolice, le considera o "amenintare" la adresa familiei poloneze traditionale - se afla adesea in centrul dezbaterii publice in Polonia.In iulie, un tribunal a dispus ca o revista, Gazeta Polska - apropiata Guvernului - sa inceteze sa mai distribuie autocolante anti-LGBT cu sloganul "Aceasta este o zona fara LGBT".Entitati teritoriale poloneze, adesea cu legaturi cu PiS, au adoptat rezolutii prin care declara "zone libere de ideologia LGBT".In aceeasi luna, un mars Gay Pride organizat pentru prima oara la Bialystok, un oras important situat in estul Poloniei, a fost atacat de fani ai unor echipe de fotbal ultranationalisti.Premierul Mateusz Morawiecki (PiS) a condamnat violentele, la vremea respectiva, insa nu si campania anti-LGBT.In urma unor proteste fata de atacul impotriva Gay Pride la Bialystok, arhiepiscopul Cracoviei Marek Jedraszewski a pus gaz pe foc, denuntand intr-o predica, "ciuma curcubeu" care a inlocuit, in opinia sa, "ciuma rosie" comunista.Declaratiile sale au provocat manifestatii la Varsovia si la Cracovia care au indemnat la demisia arhiepiscopului.